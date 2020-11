SCANDAL “番組初ノベルティ”に大盛りあがり！ TOMOMI「めちゃくちゃクオリティ高い！」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。11月16日(月)の放送では、ついに完成した番組ノベルティ「アポロポーチ」についての感想を語り合いました。ーーまずは大事なご報告からスタートです。HARUNA:お待たせしました……ついにアポロポーチが完成しました!一同:やったー!TOMOMI:これは、かわいい!RINA:ホンマにかわいくできたねー。MAMI:ウチらが言ってたことを忠実に再現していただいて。アポロの形でシースルーなんだよね!TOMOMI:ノベルティとしてはめちゃくちゃクオリティ高いね。HARUNA:うん! サイズ感もいい。MAMI:そうなの! かばんのなかにピッと入るので。ーーと、まるで通販番組のようなテンションですが、本当に素晴らしいコラボグッズとなりました。TOMOMI:それで、どうしたらゲットできるんでしたっけ?HARUNA:はい。それは……今後私たちが“このメールいいな!!”と強く思った人に差し上げます!一同:まあ!!TOMOMI:これはなかなかハイレベルですよ。簡単には“このメールいいな!!”は出ませんよ。一同:(笑)HARUNA:その時々に判断していきますので、引き続きいいメールをお待ちしてます!ーー以上、大事なご報告でした。続いて、前回から始まった新コーナー「Catch up 境界線協会」に届いたメールを紹介していきます!※「Catch up 境界線協会」とは……あるようでない、ないようである、それがモノゴトの境界線。人や地域によって、その線引きはさまざま。そんな「境界線」について真剣に考えていこう! というコーナーです。<リスナーから届いた境界線テーマ>「“午前11時半に食べる朝食”と“午前11時半に食べる昼食”の境界線」TOMOMI:“午前11時半は朝食か昼食か”ってことね、なるほど……。MAMI:でも……個人的には昼食です。HARUNA:11時に起きても?MAMI:うん、昼食だと思いますけど……いかがですか?TOMOMI:私も(午前11時半に食べるなら)夕食までのあいだに、もう1食ははさまへんと思うから……昼食かな。RINA:わかる!MAMI:喫茶店のモーニングとかハンバーガー屋さんの朝メニューもさ、だいたい10時半までじゃない? それで11時頃からランチメニューに切り替わるじゃん、だから昼食かな。HARUNA:世間一般の感覚だと、その時間は昼食だよね。RINA:そうなるよね。HARUNA:でも、“1食目”と考えると朝食かも……。MAMI:何時に起きても?TOMOMI:要は“起きた1食目をなんと呼ぶか”よね。HARUNA:そうそう。MAMI:なるほどね……。一同:(しばし無言)HARUNA:要するに……どっちでもいいんだよ(笑)。一同:ハハハ(爆笑)。TOMOMI:「境界線協会」ぶち壊れるから(笑)。MAMI:まあ……朝食か昼食かは各々の考えがあるんでね。HARUNA:うん……でした!ーー番組では引き続き、モノゴトの境界線を探る「境界線協会」のテーマを大募集しています。番組サイトの「番組にメール」から、ぜひお送りください!* * *この続きはぜひ、「AuDee(オーディー)」でお楽しみください。▶▶この日の放送内容を「AuDee(オーディー)」でチェック!----------------------------------------------------スマホアプリ「AuDee(オーディー)」では、スペシャル音声も配信中!★ダウンロードはこちら→http://www.jfn.co.jp/park----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロJFNPARK,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056