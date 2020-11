フー・ファイターズがオンラインライブ開催　新曲を含む全12曲を披露

フー・ファイターズが、日本時間の11月15日午前10時より、ロサンゼルスの名門ライブハウス・ロキシーシアターからのオンラインライブ「Live from The Roxy Show」を開催した。



結成25周年を迎え、先日10枚目となる最新アルバム『メディスン・アット・ミッドナイト』のリリースを発表したフー・ファイターズ。ここでは、当日のオフィシャルレポートを掲載する。



彼らは新曲「シェイム・シェイム」を含む全12曲を演奏し、新型コロナウィルス禍における現状を嘆くことなく多くのファンを喜ばせた。最近ではスタジアムや、フェスのヘッドライナーなど大きな会場でライブを行っていた彼らが、名門ライブハウス・ロキシーシアターからのオンラインライブ配信を行うということで大いに期待が膨らんだイベントとなったが、一曲目の「オール・マイ・ライフ」から約80分のライブはファンにとってそれ以上のものになったことは間違いない。



ライブの途中には、新アルバムからの音源の一部を演奏披露したりと2月のアルバムに向けて、更なる期待を寄せられるライブとなった。アンドリュー・スチュアート撮影によるライブ写真も到着。当日の様子が写真からも伝わってくるようだ。





Photo by Andrew Stuart



ライブでは25年にわたってフー・ファイターズとともにステージに上がり続けたビールでもあるクアーズ・ライトとのコラボレーションによる”缶カム”なる映像演出も冒頭から披露され、ビール缶目線でのバックステージツアーなど、フー・ファイターズらしいウィットに富んだ演出でもファンを喜ばせた。



2月5日にリリースとなる10枚目のニューアルバム「メディスン・アット・ミッドナイト」はすでに各配信サイトにてプレオーダーがスタートしている。全9曲37分の一枚に込められた、25周年を迎えた彼らの集大成ともいえる作品が待ちきれない。





<ライブ情報>



フー・ファイターズ

オンラインライブ「Live from The Roxy Show」



日本時間2020年11月15日(金)



=セットリスト=

1. All My Life

2. The Pretender

3. The Sky Is a Neighborhood

4. Times Like These

5. Shame Shame

6. My Hero

7. These Days

8. Learn to Fly

9. This Is a Call

10. Make It Right

11. Best of You

12. Everlong



<リリース情報>



フー・ファイターズ

10thアルバム『メディスン・アット・ミッドナイト | MEDICINE AT MIDNIGHT』



配信リンク:https://SonyMusicJapan.lnk.to/FF_MedicineatMidnight



Foo Fighters ソニーミュージックHP:http://www.sonymusic.co.jp/artist/foofighters/