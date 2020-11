音楽フェスティバル「SUMMER SONIC」で行われたライブの映像を配信する企画「Summer Sonic Highlights on YouTube」が11月27日(金)から29日(日)にかけてYouTubeで実施される。

この企画ではおよそ20年にわたって開催されてきた「SUMMER SONIC」の中から貴重なライブ映像を配信。初年度2000年に出演したアーティストをまとめたセレクション、ヘッドライナーや象徴的なアーティストで構成されたヒストリーセレクションなど、各日いくつかのカテゴリーに分けて公開される予定だ。また11月28日(土)の配信ではYouTubeのスーパーチャット機能を利用した募金を実施。一部手数料を引いた全額は、日本のライブエンタテインメント産業を担う事業者・スタッフを支援する「Music Cross Aid」に寄付される。

また「Summer Sonic Highlights on YouTube」開催に合わせ、新型コロナウイルスの影響で中止となったライブイベント「SUPERSONIC」の公式グッズの追加販売および再販売が決定した。詳細は「SUPERSONIC」のオフィシャルサイトにて確認を。

Summer Sonic Highlights on YouTube

配信日時:

[1日目]2020年11月27日(金)19:00~28日(土)18:30

[2日目]2020年11月28日(土)19:00~29日(日)18:59

※各日配信終了後、24時間限定でリピート配信も行われる予定。



<配信予定アーティスト>

The 1975 / BABYMETAL / Bananarama / BEAT CRUSADERS / BiSH / BLUE ENCOUNT / Bring Me the Horizon / カルヴィン・ハリス / カーリー・レイ・ジェプセン / The Chainsmokers / ちゃんみな / Cornelius / Daft Punk / 電気グルーヴ / 電気グルーヴxスチャダラパー / でんぱ組.inc / eastern youth / ENDRECHERI / FACT / Fall Out Boy / 郷ひろみ / Green Day / 初音ミク / 星野源 / ジェームス・ブラウン / The Jon Spencer Blues Explosion / King Gnu / Kraftwerk / レディー・ガガ / MAN WITH A MISSION / マシュメロ / METAFIVE / m-flo / Muse / My Bloody Valentine / 森高千里 with tofubeats / Nulbarich / 中田ヤスタカ / きゃりーぱみゅぱみゅ / ONE OK ROCK / Pale Waves / Pet Shop Boys / The Prodigy / Radiohead / RADWIMPS / リタ・オラ / サカナクション / ショーン・メンデス / 少女時代 / SNAIL RAMP / 水曜日のカンパネラ / スケボーキング/ Tahiti 80 / 東京スカパラダイスオーケストラ / TRICERATOPS / TRF / WANIMA / Underworld / ゼッド