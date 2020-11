菅田将暉が主題歌を担当する映画「STAND BY ME ドラえもん2」の特別映像「『STAND BY ME ドラえもん2』スペシャルPV ~菅田将暉『虹』ver.~」がYouTubeで公開された。

11月20日に公開される「STAND BY ME ドラえもん2」は、2014年の3DCGアニメーション映画「STAND BY ME ドラえもん」の続編。原作コミック「ドラえもん」の中でも名作として知られる「おばあちゃんのおもいで」をベースに、のび太としずかちゃんの結婚を巡るラブストーリーのその後が描かれる。

本日YouTubeで公開された映像では、のび太が大好きなしずかちゃんと結婚するため、「あんたのお嫁さんを一目見たくなっちゃったねえ」という祖母の願いを叶えるため、現在、過去、未来でドラえもんと奮闘する本編シーンと共に、石崎ひゅーいが作詞作曲し、菅田将暉が歌唱する主題歌「虹」が楽しめる。

「虹」を表題曲とした菅田のニューシングルは11月25日にリリースされる。