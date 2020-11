THE MODS森山達也、35年振りのソロアルバム発売

THE MODSのボーカル・森山達也が、2020年12月23日に35年振りのソロアルバム『ROLLIN OVER』を発売する。



今年9月に発売されたシングル『GET YOURSELF』で、T.MORIYAMMERとして35年ぶりとなるソロ活動を再開させた森山達也。今回のアルバムでは『GET YOURSELF』と同様、旧友KOZZY IWAWAKAと共に制作し新曲を完成させ、Luv-Endersに提供した「恋することのもどかしさ」のセルフカバーを含む、全13曲が収録される予定。





<リリース情報>







T.MORIYAMMER

アルバム『ROLLIN OVER』



発売日:2020年12月23日(水)

価格:3000円(税抜)



=収録曲=

1. Slap Stick Show 作詞・作曲 森山達也

2. Rollin Over 作詞・作曲 森山達也

3. 約束の夜 作詞・作曲 森山達也

4. In The Shadow 作詞・作曲 森山達也

5. Boy Meets RocknRoll (Good Rockin Days #2) 作詞 森山達也 / 作曲 森山達也・岩川浩二

6. Crack Heart 作詞 森山達也 / 作曲 森山達也・岩川浩二

7. ロードムービーに魅せられて 作詞・作曲 森山達也

8. Baby Its Alright 作詞・作曲 森山達也

9. Get Yourself 作詞・作曲 森山達也

10. Youre Not Alone 作詞・作曲 森山達也

11. 恋することのもどかしさ 作詞 AKIRA・森山達也 / 作曲 森山達也

12. ライトを照らせ 作詞・作曲 森山達也

13. Love Song 作詞・作曲 森山達也



THE MODS OFFICIAL WEB SITE:https://themods.jp