『半妖の夜叉姫』第8話！ TSUTAYA POP UP SHOPやオンラインくじ情報も

10月3日(土)より放送中のTVアニメ『半妖の夜叉姫』の第8話あらすじ、先行カットが公開。さらに、TSUTAYA POP UP SHOPや、『犬夜叉』『半妖の夜叉姫』のハズレなしのオンラインくじDMMスクラッチ【すりぃ部】の情報も到着した。



TVアニメ『半妖の夜叉姫』は、『犬夜叉』の登場人物である殺生丸の双子の娘・とわとせつな、犬夜叉とかごめの娘・もろはをメインキャラクターとした新しい物語。毎週放送中に「#半妖の夜叉姫」をはじめとする関連ワードがTwitter(日本国内)のトレンド上位にランクインし、大きな盛り上がりを見せている。



第8話は11月21日(土)夕方5時30分~読売テレビ・日本テレビ系にて放送開始。あらすじ、先行カットはこちら!



<第8話>

関東管領家から逃げ出した妖怪・夜爪の行方を追うとわ達。夜爪は四凶の一人・窮奇の砦に逃げ込むが、窮奇は虹色真珠を夜爪に貸し「夜叉姫どもの弱みを探れ」と命じる。夜爪が使う夢開きの術で眠りに落ちてしまうとわ、もろは、竹千代。だが、眠れないせつなに術は効かない。夜爪の目論見を見破ったせつなは旋風陣で夢を攪拌する。もろはは竹千代の過去の夢を、竹千代はもろはの過去の夢を、とわはせつなの胡蝶に奪われた夢を見る。



第8話先行カットを全て見る!>>>



さらに、TVアニメ『半妖の夜叉姫』のTSUTAYA POP UP SHOPの開催が決定! それに伴い、TSUTAYA POP UP SHOP限定描き下ろしティザービジュアルが公開された。POP UP SHOPでは、描き下ろしティザービジュアルを使用したオリジナル限定グッズが販売されるとのこと。後日発表の詳細をお楽しみに!



また、ハズレなしのオンラインくじ DMMスクラッチのオリジナルブランド【すりぃ部】で、『犬夜叉』、『半妖の夜叉姫』の限定商品が期間限定で販売中。睡眠をテーマとして、布団ですやすや眠るキャラクターたちのオリジナルSDイラストがとってもかわいい♪ こちらも併せて注目だ!



