メディコム・トイの最新直営店舗限定アイテムをチェック！

可動フィギュアRAH(リアルアクションヒーローズ)やMAFEX(マフェックス)、クマ型ブロックタイプフィギュアBE@RBRICK(ベアブリック)、バンクシーのグラフィティにインスパイアされたスタチューなど、トイメーカーとして独自の地位を確立しているメディコム・トイ。

その特徴の1つは5つの直営店舗を持ち、その直営店舗限定のアイテムを展開していることである。



今回はそんなメディコム・トイの、11月末~12月の直営店舗限定アイテムを紹介しよう。

なお、ベアブリックは100%が全高約7センチ、400%が全高約28センチ、1000%が全高約70センチとなる。



まずは全店共通アイテムから。A~Eはメディコム・トイ直営各店舗、メディコム・トイ運営オンラインストア各店にて発売予定。



A:BE@RBRICK VENOM 100% & 400%/メディコム・トイ/1万6000円+税/2020年12月発売予定/スパイダーマンの宿敵(時期によっては味方)であるヴェノムをベアブリックで再現。2体セット。

B:BE@RBRICK VENOM 1000%/メディコム・トイ/5万8000円+税/2020年12月発売予定/こちらは単品。

C:BE@RBRICK MANDALORIAN 100% & 400%/メディコム・トイ/1万3000円+税/2020年12月発売予定/『スター・ウォーズ』のスピンオフドラマ『The Mandalorian』(邦題『マンダロリアン』)の主人公をベアブリック化。2体セット。

D:BE@RBRICK MANDALORIAN 1000%/メディコム・トイ/6万8000円+税/2020年12月発売予定/こちらは単品。

E:VCD PROP SIZE GIZMO 3Dメガネ Ver./メディコム・トイ/2万8000円+税/2020年12月発売予定/再販アイテム。映画『GREMLINS』(邦題『グレムリン』)に登場するモグワイのギズモを、劇中と同サイズでスーパーリアル再現。首、両肩、両足可動。ドールアイ、ファー生地を使用。ギズモに水がかけられたときに背中から飛び出す毛玉3個、ギズモサイズの3Dメガネ付属。全高約23センチ。



続いては渋谷の1/6計画で発売されるアイテム。



F:BE@RBRICK ライダーマン 100% & 400%/メディコム・トイ/1万2000円+税/2020年12月発売予定/『仮面ライダーV3』に登場した4人目の仮面ライダーをベアブリックで再現。2体セット。

G:BE@RBRICK 仮面ライダーファイズ 100% & 400%/メディコム・トイ/1万2000円+税/2020年12月発売予定/平成仮面ライダー第4作『仮面ライダー555』の主人公ライダーをベアブリック化。2体セット。



次は東京スカイツリータウンのメディコム・トイ 東京ソラマチ(東京スカイツリータウン・ソラマチ店)で発売されるアイテム。



H:BE@RBRICK マルチカラーモノグラム 1000%/メディコム・トイ/5万円+税//2020年12月発売予定/ソラマチ店開店記念の際に発売されたベアブリックと同じ柄を使用。

I:BE@RBRICK 招き猫 金運 金メッキ 弐 100%/メディコム・トイ/1800円+税/2020年12月発売予定/ソラマチ店名物「和のベアブリック」の中でも特に人気の高い招き猫の新バージョン。

J:BE@RBRICK 招き猫 金運 金メッキ 弐 400%/メディコム・トイ/6300円+税/2020年12月発売予定/こちらは400%。

K:BE@RBRICK カリモク達磨 400%/メディコム・トイ/12万8000円+税/2020年12月発売予定/木製家具の老舗カリモク社と、高崎達磨職人 ”幸喜” のコラボによるプレミアムな木製ベアブリック。

L:BE@RBRICK 干支 丑/メディコム・トイ/1091円+税/2020年12月発売予定/2021年の干支である丑のベアブリック。



表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUSでも限定アイテムが発売される。



M:MY FIRST R@BBRICK B@BY 100% & 400% GOLD Ver./メディコム・トイ/1万3000円+税/2020年12月発売予定/ウサギ型ブロックタイプフィギュアR@BBRICK(ラブリック)の新アイテム。ボディがビーズ入りでガラガラのように遊べるタイプ。2体セットで、100%が全高約8センチ、400%が全高約32センチ。Designed by CHIAKI(CIROL & Co.)。数量限定発売、なくなり次第終了。

N:MY FIRST NY@BRICK B@BY 100% & 400% GOLD Ver.メディコム・トイ/1万3000円+税/2020年12月発売予定/ネコ型ブロックタイプフィギュアNY@BRICK(ニャーブリック)の新アイテム。ボディはビーズ入り。2体セットで、100%が全高約6.5センチ、400%が全高約26センチ。Designed by CHIAKI(CIROL & Co.)。数量限定発売、なくなり次第終了。

O:BE@RBRICK カリモク 寄木 400%/メディコム・トイ/9万8000円+税/2020年11月発売予定/カリモク社製木製ベアブリック。1品ずつ熟練した職人のハンドメイドで仕上げられるプレミアムなアイテム。

P:ANNA SUI x M / mika ninagawa 100% & 400%/メディコム・トイ/2万円+税/2020年12月発売予定/ファッションブランドANNA SUI(アナ スイ)と、蜷川実花ディレクションブランド M / mika ninagawaとのコラボベアブリック。2体セット。数量限定発売、なくなり次第終了。

Q:ANNA SUI x M / mika ninagawa 1000%/メディコム・トイ/8万8000円+税/2020年12月発売予定/こちらは単品。数量限定発売、なくなり次第終了。



最後は渋谷PARCOの2G TOKYOと、心斎橋PARCOの2G OSAKAで発売されるアイテム。なお今回は2店共通だが、2G TOKYOのみ、あるいは2G OSAKAのみで発売される、という場合もある。

S~Vは2G2店舗ならびにPARCO MUSEUM TOKYO SHIBUYAにて発売予定。



R:BE@RBRICK カリモク HAROSHI VERTICAL 400%/メディコム・トイ/36万円+税/2020年12月発売予定/カリモク社とアーティストHAROSHI(ハロシ)のコラボ木製ベアブリック。スケートボードのデッキ(板)を積層して削り出す作風を再現。1品ずつ熟練した職人のハンドメイドで仕上げられる。

S:BE@RBRICK H.R.GIGER 100% & 400% WHITE CHROME Ver./メディコム・トイ/2万円+税/2020年12月発売予定/映画『エイリアン』のデザインで有名なH.R.GIGER (H.R.ギーガー)のベアブリック。2体セット。

T:BE@RBRICK H.R.GIGER 1000% WHITE CHROME Ver./メディコム・トイ/9万8000円+税/2020年12月発売予定/こちらは単品。

U:BE@RBRICK H.R.GIGER 100% & 400% BLACK CHROME Ver./メディコム・トイ/2万円+税/2020年12月発売予定/こちらもギーガーのベアブリックで、「WHITE CHROME Ver.」と同デザインだが白黒が反転している。2体セット。

V:BE@RBRICK H.R.GIGER 1000% BLACK CHROME Ver./メディコム・トイ/9万8000円+税/2020年12月発売予定/こちらは単品。

W:CERAMICK Andy Warhol Bust 60s/メディコム・トイ/3万円+税/2020年12月発売予定/アーティストのAndy Warhol (アンディ・ウォーホル)の陶磁器製胸像。鹿児島の陶磁器の名工房「ONE KILN・ワンキルン」にて製造。ロットナンバー入り。桜島の火山灰から作った釉薬で仕上げられている。全高約22センチ。

X:MONKEY SIGN BRONZE STATUE #2/メディコム・トイ/60万円+税/2020年12月発売予定/アーティストBANKSY(バンクシー)のグラフィティにインスパイアされたブロンズ製スタチュー。全高約36センチ。数量限定発売、なくなり次第終了。



メディコム・トイ直営店舗の限定アイテムには、それぞれ傾向や独自のブランドがある。

1/6計画ではアニメ・特撮のベアブリックが限定発売されることが多い。

ソラマチ店では日本の伝統を感じさせる「和のベアブリック」を展開している。

MEDICOM TOY PLUSと2Gでは、アーティスト系のアイテムが中心になっている。

もちろんこれは絶対的なルールではなく、例外もある。



※一部アイテムの写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。