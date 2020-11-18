日本高野連は17日、第93回選抜高等学校野球大会の都府県連盟から推薦された21世紀枠候補校46校を発表した。
推薦された候補校は次のとおり。
都道府県 学校名 大会成績
北海道 ――――
青森 県立八戸西高校 準優勝
岩手 県立花巻農業高校 ベスト4
秋田 県立大館桂桜高校 ベスト4
山形 県立山形工業高校 ベスト8
宮城 県柴田高校 ベスト4
福島 県立相馬東高校 ベスト4
茨城 県立境高校 ベスト8
栃木 県立石橋高校 準優勝
群馬 県立館林高校 ベスト4
埼玉 県立大宮東高校 ベスト4
山梨 県立甲府城西高校 ベスト4
千葉 東京学館高校 準優勝
東京 日本大学第二高校 ベスト8
神奈川 県立白山高校 ベスト8
長野 県更級農業高校 ベスト16
新潟 東京学館新潟高校 ベスト4
富山 県立富山北部・水橋高校 ベスト4
石川 県立寺井高校 ベスト4
福井 県立美方高校 ベスト4
静岡 県立三島南高校 ベスト4
愛知 県立国府高校 ベスト16
岐阜 県立大垣商業高校 準優勝
三重 県立松阪商業高校 準優勝
滋賀 県立草津高校 ベスト8
京都 府立綾部高校 ベスト8
奈良 県立畝傍高校 ベスト4
和歌山 県立耐久高校 ベスト8
大阪 府立山田高校 ベスト4
兵庫 県立東播磨高校 準優勝
岡山 県立岡山工業高校 ベスト16
鳥取 県立米子工業高校 ベスト8
広島 広島市立舟入高校 ベスト16
島根 県立矢上高校 ベスト4
山口 県立萩商工高校 ベスト4
香川 国立香川高専高松※ ベスト8
愛媛 県立川之石高校 ベスト8
徳島 県立名西高校 ベスト4
高知 土佐塾高校 ベスト4
福岡 県立北筑高校 ベスト4
佐賀 東明館高校 優勝
長崎 県立長崎西高校 ベスト4
熊本 県立八代高校 ベスト4
大分 県立中津東高校 ベスト8
宮崎 県立妻高校 ベスト8
鹿児島 県立伊集院高校 ベスト8
沖縄 県立具志川商業高校 準優勝
※国立香川高等専門学校高松キャンパス
日本高野連は17日、第93回選抜高等学校野球大会の都府県連盟から推薦された21世紀枠候補校46校を発表した。