Keishi Tanaka、Bubbsが手掛けた「The Smoke Is You」リミックス配信リリース

Keishi Tanakaが、ロサンゼルス在住のプロデューサーBubbsがリミックスを手がけた「The Smoke Is You (Bubbs remix)」を2020年11月18日に配信リリースする。
Keishi Tanakaは、11月25日にKan Sanoとの共作「The Smoke Is You」を7インチアナログ盤でリリース。今回の「The Smoke Is You (Bubbs remix)」はその中から、先行配信されるもの。また、12月23日には「The Smoke Is You」も収録の新作ミニアルバム『AVENUE』もリリース。これに際して、発売日までの毎週水曜日21時から、5週にわたるインスタライブ配信も本日11月18日がよりスタート。
さらに『AVENUE』のリリース日には、渋谷WWW Xにて行われるバンドセットワンマンライブ[AVENUE RELEASE PARTY]も開催予定。11月21日よりチケットの一般発売スタートとなる。
＜リリース情報＞
Keishi Tanaka
「The Smoke Is You (Bubbs remix)」
配信日：2020年11月18日（水）
スマートリンクURL：https://diskunion.lnk.to/zcvLUf
7inch『The Smoke Is You』
8倍美：2020年11月25日（水）
価格：1800円（税抜）
＝収録曲＝
1. The Smoke Is You
2. The Smoke Is You (Bubbs remix)
ミニアルバム『AVENUE』
発売日；2020年12月23日（水）
価格：2000円（税抜）
＝収録曲＝
1. Where You Know
2. One Love (AVENUE Version)
3. The Smoke Is You
4. Fallin Down
5. 揺れる葉 feat. oysm
＜ライブ情報＞
Keishi Tanaka presents
「AVENUE RELEASE PARTY」
2020年12月23日（水）渋谷 WWW X
※バンドセットでの出演となります
時間：OPEN 19:00 / START 20:00
チケット前売り：4000円 / 当日4500円（1ドリンク代別途）
-LIVE-
Keishi Tanaka
Vocal: Keishi Tanaka
Drums: Junpei Komiyama
Bass: Keito Taguchi (LUCKY TAPES)
Guitar: Akira Yotsumoto (oysm)
Synthesizer: Kazuhiro Bessho (Gentle Forest Jazz Band)
Tenor Saxophone: CrossYou (RIDDIMATES)
Trumpet: Chan Keng (videobrother / The SKAMOTTS)
Chorus: Achico (Ropes)
■チケット一般発売 2020年11月21日(土)発売
チケットぴあ：http://t.pia.jp
ローソンチケット：http://l-tike.com
e+：http://eplus.jp/
LINE TICKET：https://ticket.line.me
※全て電子チケットのみの取り扱い
Keishi Tanaka Official Site：http://keishitanaka.com/
Keishi Tanakaが、ロサンゼルス在住のプロデューサーBubbsがリミックスを手がけた「The Smoke Is You (Bubbs remix)」を2020年11月18日に配信リリースする。