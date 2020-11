Keishi Tanaka、Bubbsが手掛けた「The Smoke Is You」リミックス配信リリース

Keishi Tanakaが、ロサンゼルス在住のプロデューサーBubbsがリミックスを手がけた「The Smoke Is You (Bubbs remix)」を2020年11月18日に配信リリースする。



Keishi Tanakaは、11月25日にKan Sanoとの共作「The Smoke Is You」を7インチアナログ盤でリリース。今回の「The Smoke Is You (Bubbs remix)」はその中から、先行配信されるもの。また、12月23日には「The Smoke Is You」も収録の新作ミニアルバム『AVENUE』もリリース。これに際して、発売日までの毎週水曜日21時から、5週にわたるインスタライブ配信も本日11月18日がよりスタート。



さらに『AVENUE』のリリース日には、渋谷WWW Xにて行われるバンドセットワンマンライブ[AVENUE RELEASE PARTY]も開催予定。11月21日よりチケットの一般発売スタートとなる。





<リリース情報>







Keishi Tanaka

「The Smoke Is You (Bubbs remix)」



配信日:2020年11月18日(水)

スマートリンクURL:https://diskunion.lnk.to/zcvLUf







7inch『The Smoke Is You』



8倍美:2020年11月25日(水)

価格:1800円(税抜)

=収録曲=

1. The Smoke Is You

2. The Smoke Is You (Bubbs remix)







ミニアルバム『AVENUE』



発売日;2020年12月23日(水)

価格:2000円(税抜)

=収録曲=

1. Where You Know

2. One Love (AVENUE Version)

3. The Smoke Is You

4. Fallin Down

5. 揺れる葉 feat. oysm



<ライブ情報>







Keishi Tanaka presents

「AVENUE RELEASE PARTY」



2020年12月23日(水)渋谷 WWW X

※バンドセットでの出演となります

時間:OPEN 19:00 / START 20:00

チケット前売り:4000円 / 当日4500円(1ドリンク代別途)



-LIVE-

Keishi Tanaka

Vocal: Keishi Tanaka

Drums: Junpei Komiyama

Bass: Keito Taguchi (LUCKY TAPES)

Guitar: Akira Yotsumoto (oysm)

Synthesizer: Kazuhiro Bessho (Gentle Forest Jazz Band)

Tenor Saxophone: CrossYou (RIDDIMATES)

Trumpet: Chan Keng (videobrother / The SKAMOTTS)

Chorus: Achico (Ropes)



■チケット一般発売 2020年11月21日(土)発売

チケットぴあ:http://t.pia.jp

ローソンチケット:http://l-tike.com

e+:http://eplus.jp/

LINE TICKET:https://ticket.line.me

※全て電子チケットのみの取り扱い



Keishi Tanaka Official Site:http://keishitanaka.com/