アストンマーティン オールラインナップを六本木ヒルズで展示

アストンマーティンは、2020年11月20日（金）〜21日（土）「Aston Martin Deserves to be driven」と題し、六本木ヒルズにてオールラインナップを展示する。
最新のSUVモデル「DBX」をメインに、オールラインナップを展示、事前応募にて試乗も体験していただける場となる。唯一無二のラグジュアリーと、パーソナライゼーションが作り上げるブランドの世界を存分にご堪能いただきたい。
展示車両 ※画像はイメージです
DBX
DBS Superleggera
DB11
Vantage Roadster
イベントタイトル：Aston Martin – Deserves to be Driven
日程：2020年11月20日(金) 21日(土) 11:00-20:00
会場：六本木ヒルズ 大屋根プラザ
展示車両： DBX / DBS Superleggera / DB11 / Vantage Roadster
イベントURL：https://am-japan.net/deserves-to-be-driven/event/index.html
アストンマーティンは、2020年11月20日（金）〜21日（土）「Aston Martin Deserves to be driven」と題し、六本木ヒルズにてオールラインナップを展示する。