外れぬ “絆” をリングに胸に！　『進撃の巨人』リングペンダントにミカサ＆ジャンも登場!!　

大人のための本格的なキャラクタージュエリー・グッズなどを扱うユートレジャーより、TVアニメ『進撃の巨人』に登場する調査兵団員の強い絆を、外れることのない2本のリングで表現した「ダブルリングペンダント」が登場、本商品のラインナップに ”ミカサ” と ”ジャン” を追加し12月1日(火)より予約受付が開始される。



「ダブルリングペンダント」は、ファン投票で選ばれたエレン、エルヴィン、リヴァイ、ハンジの ”心に残るセリフ” が刻まれており、好きなリングの組み合わせを楽しめることから、2019年2月の予約受付は大好評のうちに終了したアイテムだ。



2019年11月、選べるキャラクターに”アルミン”を追加、そしてこのたび新しく ”ミカサ”、”ジャン” が加わることで、全7種類から選ぶことができるようになった。

ユートレジャー新宿店、ユートレジャーコンセプトストア池袋、ユートレジャーオンラインショップにて取り扱われており、価格はシルバーが各1万7600円(税込)、K10イエローゴールドとK10ピンクゴールド(ユートレジャーオンラインショップ限定)は各4万700円(税込)となっている。



新たに登場したミカサデザインの宝石は、ブルーサファイア。

そしてリングに刻まれるのは、エレンへの思いを込めたあの名台詞「...Thank you...for wrapping this scarf... ...around me...(…私に マフラーを巻いてくれて ありがとう…)」だ。



そしてジャンのデザインの宝石はペリドット。

刻まれる台詞は、「I've decided. I... Im... Im gonna join the survey corps.(オレは決めたぞ オレは… オレは… 調査兵団になる)」と、物語の序盤で見せたあの決意の言葉だ。



どちらの台詞もファンならばシーンも思い浮かぶ、インパクトのある名台詞。

外れぬリングを胸に、物語を見届けよう!



(C)諫山創・講談社/「進撃の巨人」製作委員会 (C)U-TREASURE