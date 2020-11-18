日本代表のスタメンが発表（フォーメーションは予想です）

　17日にメキシコ代表と対戦する日本代表のスタメンが発表された。

　オーストリアで合宿を行う日本代表は、『グラーツ・リーベナウ・シュタディオン』にてメキシコ代表と対戦。現地時間17日21時00分（日本時間18日5時00分）からのキックオフを予定している。なお、試合はNHK-BS1で全国生中継される。

■日本代表　メキシコ代表戦スタメン
（ポジションは登録）

▼GK
23　シュミット・ダニエル（シント・トロイデン／ベルギー）

▼DF
16　冨安健洋（ボローニャ／イタリア）
19　酒井宏樹（マルセイユ／フランス）
22　吉田麻也（サンプドリア／イタリア）

▼MF
4　中山雄太（ズヴォレ／オランダ）
6　遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）
7　柴崎岳（レガネス／スペイン）
8　原口元気（ハノーファー／ドイツ）
9　鎌田大地（フランクフルト／ドイツ）
14　伊東純也（ヘンク／ベルギー）

▼FW
11　鈴木武蔵（ベールスホット／ベルギー）

□控えメンバー
▽GK
1　川島永嗣（ストラスブール／フランス）
12　権田修一（ポルティモネンセ／ポルトガル）

▽DF
2　植田直通（サークル・ブルージュ／ベルギー）
3　室屋成（ハノーファー／ドイツ）
5　長友佑都（マルセイユ／フランス）
20　板倉滉（フローニンゲン／オランダ）
24　菅原由勢（AZ／オランダ）

▽MF
10　南野拓実（リヴァプール／イングランド）
13　橋本拳人（ロストフ／ロシア）
25　三好康児（アントワープ／ベルギー）
17　久保建英（ビジャレアル／スペイン）

▽FW
18　浅野拓磨（パルチザン／セルビア）