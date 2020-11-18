17日にメキシコ代表と対戦する日本代表のスタメンが発表された。
オーストリアで合宿を行う日本代表は、『グラーツ・リーベナウ・シュタディオン』にてメキシコ代表と対戦。現地時間17日21時00分（日本時間18日5時00分）からのキックオフを予定している。なお、試合はNHK-BS1で全国生中継される。
■日本代表 メキシコ代表戦スタメン
（ポジションは登録）
▼GK
23 シュミット・ダニエル（シント・トロイデン／ベルギー）
▼DF
16 冨安健洋（ボローニャ／イタリア）
19 酒井宏樹（マルセイユ／フランス）
22 吉田麻也（サンプドリア／イタリア）
▼MF
4 中山雄太（ズヴォレ／オランダ）
6 遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）
7 柴崎岳（レガネス／スペイン）
8 原口元気（ハノーファー／ドイツ）
9 鎌田大地（フランクフルト／ドイツ）
14 伊東純也（ヘンク／ベルギー）
▼FW
11 鈴木武蔵（ベールスホット／ベルギー）
□控えメンバー
▽GK
1 川島永嗣（ストラスブール／フランス）
12 権田修一（ポルティモネンセ／ポルトガル）
▽DF
2 植田直通（サークル・ブルージュ／ベルギー）
3 室屋成（ハノーファー／ドイツ）
5 長友佑都（マルセイユ／フランス）
20 板倉滉（フローニンゲン／オランダ）
24 菅原由勢（AZ／オランダ）
▽MF
10 南野拓実（リヴァプール／イングランド）
13 橋本拳人（ロストフ／ロシア）
25 三好康児（アントワープ／ベルギー）
17 久保建英（ビジャレアル／スペイン）
▽FW
18 浅野拓磨（パルチザン／セルビア）