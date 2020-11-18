17日に日本代表と対戦するメキシコ代表のスタメンが発表された。
14日に韓国代表と対戦して3－2で勝利しているメキシコは、同試合から6人を変更。ウルヴァーハンプトン所属のラウル・ヒメネスやナポリ所属のイルビング・ロサノは連続しての先発となった。同試合はオーストリアの『グラーツ・リーベナウ・シュタディオン』で開催。現地時間17日21時00分（日本時間18日5時00分）からのキックオフを予定している。なお、試合はNHK-BS1で全国生中継される。
■日本代表 メキシコ代表戦スタメン
（ポジションは登録）
▼GK
13 ギジェルモ・オチョア（主将）（クラブ・アメリカ）
▼DF
2 ネストル・アラウホ（セルタ／スペイン）
15 エクトル・モレノ（アル・ガラファ／カタール）
23 ヘスス・ガジャルド（モンテレイ）
24 ルイス・ロモ（クルス・アスル）
25 ホルヘ・サンチェス（クラブ・アメリカ）
▼MF
8 カルロス・ロドリゲス（モンテレイ）
▼FW
9 ラウル・ヒメネス（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
18 オルベリン・ピネダ（クルス・アスル）
20 ロドルフォ・ピサーロ（インテル・マイアミ／アメリカ）
22 イルビング・ロサノ（ナポリ／イタリア）
□控えメンバー
▽GK
1 ロドルフォ・コタ（レオン）
12 ウーゴ・ゴンサレス（モンテレイ）
▽DF
3 カルロス・サルセド（ティグレス）
5 ジルベルト・セプルベダ（グアダラハラ）
21 ルイス・ロドリゲス（ティグレス）
▽MF
4 エドソン・アルバレス（アヤックス／オランダ）
7 ディエゴ・ライネス（ベティス／スペイン）
10 ロベルト・アルバラド（クルス・アスル）
14 セバスチャン・コルドバ（クラブ・アメリカ）
▽FW
11 ウリエル・アントゥナ（グアダラハラ）
17 ヘスス・マヌエル・コロナ（ポルト／ポルトガル）
26 エンリ・マルティン（クラブ・アメリカ）