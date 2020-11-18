韓国戦では3－2と勝利しているメキシコ代表　[写真]=Getty Images

　17日に日本代表と対戦するメキシコ代表のスタメンが発表された。

　14日に韓国代表と対戦して3－2で勝利しているメキシコは、同試合から6人を変更。ウルヴァーハンプトン所属のラウル・ヒメネスやナポリ所属のイルビング・ロサノは連続しての先発となった。同試合はオーストリアの『グラーツ・リーベナウ・シュタディオン』で開催。現地時間17日21時00分（日本時間18日5時00分）からのキックオフを予定している。なお、試合はNHK-BS1で全国生中継される。

■日本代表　メキシコ代表戦スタメン
（ポジションは登録）

▼GK
13　ギジェルモ・オチョア（主将）（クラブ・アメリカ）

▼DF
2　ネストル・アラウホ（セルタ／スペイン）
15　エクトル・モレノ（アル・ガラファ／カタール）
23　ヘスス・ガジャルド（モンテレイ）
24　ルイス・ロモ（クルス・アスル）
25　ホルヘ・サンチェス（クラブ・アメリカ）

▼MF
8　カルロス・ロドリゲス（モンテレイ）

▼FW
9　ラウル・ヒメネス（ウルヴァーハンプトン／イングランド）
18　オルベリン・ピネダ（クルス・アスル）
20　ロドルフォ・ピサーロ（インテル・マイアミ／アメリカ）
22　イルビング・ロサノ（ナポリ／イタリア）

□控えメンバー
▽GK
1　ロドルフォ・コタ（レオン）
12　ウーゴ・ゴンサレス（モンテレイ）

▽DF
3　カルロス・サルセド（ティグレス）
5　ジルベルト・セプルベダ（グアダラハラ）
21　ルイス・ロドリゲス（ティグレス）

▽MF
4　エドソン・アルバレス（アヤックス／オランダ）
7　ディエゴ・ライネス（ベティス／スペイン）
10　ロベルト・アルバラド（クルス・アスル）
14　セバスチャン・コルドバ（クラブ・アメリカ）

▽FW
11　ウリエル・アントゥナ（グアダラハラ）
17　ヘスス・マヌエル・コロナ（ポルト／ポルトガル）
26　エンリ・マルティン（クラブ・アメリカ）