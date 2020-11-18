17日に日本代表と対戦するメキシコ代表のスタメンが発表された。

14日に韓国代表と対戦して3－2で勝利しているメキシコは、同試合から6人を変更。ウルヴァーハンプトン所属のラウル・ヒメネスやナポリ所属のイルビング・ロサノは連続しての先発となった。同試合はオーストリアの『グラーツ・リーベナウ・シュタディオン』で開催。現地時間17日21時00分（日本時間18日5時00分）からのキックオフを予定している。なお、試合はNHK-BS1で全国生中継される。

■日本代表 メキシコ代表戦スタメン

（ポジションは登録）

▼GK

13 ギジェルモ・オチョア（主将）（クラブ・アメリカ）

▼DF

2 ネストル・アラウホ（セルタ／スペイン）

15 エクトル・モレノ（アル・ガラファ／カタール）

23 ヘスス・ガジャルド（モンテレイ）

24 ルイス・ロモ（クルス・アスル）

25 ホルヘ・サンチェス（クラブ・アメリカ）

▼MF

8 カルロス・ロドリゲス（モンテレイ）

▼FW

9 ラウル・ヒメネス（ウルヴァーハンプトン／イングランド）

18 オルベリン・ピネダ（クルス・アスル）

20 ロドルフォ・ピサーロ（インテル・マイアミ／アメリカ）

22 イルビング・ロサノ（ナポリ／イタリア）

□控えメンバー

▽GK

1 ロドルフォ・コタ（レオン）

12 ウーゴ・ゴンサレス（モンテレイ）

▽DF

3 カルロス・サルセド（ティグレス）

5 ジルベルト・セプルベダ（グアダラハラ）

21 ルイス・ロドリゲス（ティグレス）

▽MF

4 エドソン・アルバレス（アヤックス／オランダ）

7 ディエゴ・ライネス（ベティス／スペイン）

10 ロベルト・アルバラド（クルス・アスル）

14 セバスチャン・コルドバ（クラブ・アメリカ）

▽FW

11 ウリエル・アントゥナ（グアダラハラ）

17 ヘスス・マヌエル・コロナ（ポルト／ポルトガル）

26 エンリ・マルティン（クラブ・アメリカ）