◆ 海外FAは澤村ら16名が新たに…



日本野球機構（NPB）は17日、2020年度のフリーエージェント（FA）有資格選手名簿を公示した。



今年は国内21名・海外16名が新たにFA資格を取得。すでに国内FA資格を有する17名、海外FA資格を有する43名と合わせて、計97名がFA有資格選手となった。



2020年度のフリーエージェント有資格選手は以下の通り。





◆ フリーエージェント有資格選手一覧



【記号説明】

〇 ＝ 国内FA権新規取得者

☆ ＝ 海外FA権新規取得者



▼ 巨人

＜国内FA権保有選手＞

【投】鍵谷陽平 〇

【投】菅野智之



＜海外FA権保有選手＞

【投】大竹 寛 ☆

【内】中島宏之

【内】坂本勇人

【外】亀井善行





▼ 中日

＜国内FA権保有選手＞

【投】大野雄大 〇

【投】吉見一起 ※現役引退



＜海外FA権保有選手＞

【投】谷元圭介 ☆

【投】山井大介

【内】堂上直倫

【外】藤井淳志

【外】平田良介

【外】大島洋平





▼ 阪神

＜国内FA権保有選手＞

【投】岩田 稔 〇

【内】上本博紀

【外】俊介



＜海外FA権保有選手＞

【外】糸井嘉男 ☆

【投】能見篤史

【投】中田賢一

【外】福留孝介

【投】藤川球児 ※現役引退





▼ DeNA

＜国内FA権保有選手＞

【投】井納翔一 〇

【外】梶谷隆幸 〇

【内】ホセ・ロペス 〇

【投】藤岡好明

【捕】伊藤 光



＜海外FA権保有選手＞

【内】石川雄洋





▼ 広島

＜国内FA権保有選手＞

【内】田中広輔 〇

【投】野村祐輔

【内】菊池涼介



＜海外FA権保有選手＞

【捕】會澤 翼 ☆

【外】松山竜平 ☆

【内】小窪哲也

【外】長野久義

【捕】石原慶幸 ※現役引退





▼ ヤクルト

＜国内FA権保有選手＞

【投】石山泰稚 〇

【投】小川泰弘 〇

【内】山田哲人 〇

【内】荒木貴裕 〇

【投】近藤一樹



＜海外FA権保有選手＞

【捕】中村悠平 ☆

【外】上田剛史 ☆

【投】石川雅規

【捕】嶋 基宏

【内】川端慎吾

【外】青木宣親

【外】雄平

【外】坂口智隆

【投】五十嵐亮太 ※現役引退





▼ ソフトバンク

＜国内FA権保有選手＞

【投】森 唯斗 〇

【外】柳田悠岐



＜海外FA権保有選手＞

【外】ウラディミール・バレンティン ☆

【外】中村 晃 ☆

【内】今宮健太 ☆

【捕】髙谷裕亮

【内】川島慶三

【内】内川聖一

【内】松田宣浩

【内】明石健志

【外】長谷川勇也





▼ ロッテ

＜国内FA権保有選手＞

【投】松永昂大 〇

【投】大谷智久

【投】益田直也

【外】荻野貴司



＜海外FA権保有選手＞

【投】唐川侑己 ☆

【外】清田育宏 ☆

【投】澤村拓一

【内】鳥谷 敬

【外】角中勝也

【捕】細川 亨 ※現役引退





▼ 西武

＜国内FA権保有選手＞

【投】増田達至 〇

【外】金子侑司 〇

【外】熊代聖人 〇

【投】松坂大輔



＜海外FA権保有選手＞

【外】栗山 巧 ☆

【投】内海哲也





▼ 楽天

＜国内FA権保有選手＞

【投】塩見貴洋 〇

【捕】岡島豪郎 〇

【外】島内宏明 〇

【投】牧田和久



＜海外FA権保有選手＞

【内】銀次 ☆

【投】青山浩二

【内】藤田一也

【投】久保裕也 ※現役引退

【内】渡辺直人 ※現役引退





▼ 日本ハム

＜国内FA権保有選手＞

【外】西川遥輝 〇

【投】吉川光夫



＜海外FA権保有選手＞

【内】杉谷拳士 ☆

【内】中島卓也 ☆

【投】金子弌大

【投】宮西尚生

【内】中田 翔





▼ オリックス

＜国内FA権保有選手＞

【捕】松井雅人 〇

【内】安達了一



＜海外FA権保有選手＞

【外】Ｔ－岡田

【捕】山崎勝己 ※現役引退