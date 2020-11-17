ヤクルト・山田哲人

◆ 海外FAは澤村ら16名が新たに…

　日本野球機構（NPB）は17日、2020年度のフリーエージェント（FA）有資格選手名簿を公示した。

　今年は国内21名・海外16名が新たにFA資格を取得。すでに国内FA資格を有する17名、海外FA資格を有する43名と合わせて、計97名がFA有資格選手となった。

　2020年度のフリーエージェント有資格選手は以下の通り。


◆ フリーエージェント有資格選手一覧

【記号説明】
〇 ＝ 国内FA権新規取得者
☆ ＝ 海外FA権新規取得者

▼ 巨人
＜国内FA権保有選手＞
【投】鍵谷陽平　〇
【投】菅野智之

＜海外FA権保有選手＞
【投】大竹　寛　☆
【内】中島宏之
【内】坂本勇人
【外】亀井善行


▼ 中日
＜国内FA権保有選手＞
【投】大野雄大　〇
【投】吉見一起　※現役引退

＜海外FA権保有選手＞
【投】谷元圭介　☆
【投】山井大介
【内】堂上直倫
【外】藤井淳志
【外】平田良介
【外】大島洋平


▼ 阪神
＜国内FA権保有選手＞
【投】岩田　稔　〇
【内】上本博紀
【外】俊介

＜海外FA権保有選手＞
【外】糸井嘉男　☆
【投】能見篤史
【投】中田賢一
【外】福留孝介
【投】藤川球児　※現役引退


▼ DeNA
＜国内FA権保有選手＞
【投】井納翔一　〇
【外】梶谷隆幸　〇
【内】ホセ・ロペス　〇
【投】藤岡好明
【捕】伊藤　光

＜海外FA権保有選手＞
【内】石川雄洋


▼ 広島
＜国内FA権保有選手＞
【内】田中広輔　〇
【投】野村祐輔
【内】菊池涼介

＜海外FA権保有選手＞
【捕】會澤　翼　☆
【外】松山竜平　☆
【内】小窪哲也
【外】長野久義
【捕】石原慶幸　※現役引退


▼ ヤクルト
＜国内FA権保有選手＞
【投】石山泰稚　〇
【投】小川泰弘　〇
【内】山田哲人　〇
【内】荒木貴裕　〇
【投】近藤一樹

＜海外FA権保有選手＞
【捕】中村悠平　☆
【外】上田剛史　☆
【投】石川雅規
【捕】嶋　基宏
【内】川端慎吾
【外】青木宣親
【外】雄平
【外】坂口智隆
【投】五十嵐亮太　※現役引退


▼ ソフトバンク
＜国内FA権保有選手＞
【投】森　唯斗　〇
【外】柳田悠岐

＜海外FA権保有選手＞
【外】ウラディミール・バレンティン　☆
【外】中村　晃　☆
【内】今宮健太　☆
【捕】髙谷裕亮
【内】川島慶三
【内】内川聖一
【内】松田宣浩
【内】明石健志
【外】長谷川勇也


▼ ロッテ
＜国内FA権保有選手＞
【投】松永昂大　〇
【投】大谷智久
【投】益田直也
【外】荻野貴司

＜海外FA権保有選手＞
【投】唐川侑己　☆
【外】清田育宏　☆
【投】澤村拓一
【内】鳥谷　敬
【外】角中勝也
【捕】細川　亨　※現役引退


▼ 西武
＜国内FA権保有選手＞
【投】増田達至　〇
【外】金子侑司　〇
【外】熊代聖人　〇
【投】松坂大輔

＜海外FA権保有選手＞
【外】栗山　巧　☆
【投】内海哲也


▼ 楽天
＜国内FA権保有選手＞
【投】塩見貴洋　〇
【捕】岡島豪郎　〇
【外】島内宏明　〇
【投】牧田和久

＜海外FA権保有選手＞
【内】銀次　　　☆
【投】青山浩二
【内】藤田一也
【投】久保裕也　※現役引退
【内】渡辺直人　※現役引退


▼ 日本ハム
＜国内FA権保有選手＞
【外】西川遥輝　〇
【投】吉川光夫

＜海外FA権保有選手＞
【内】杉谷拳士　☆
【内】中島卓也　☆
【投】金子弌大
【投】宮西尚生
【内】中田　翔


▼ オリックス
＜国内FA権保有選手＞
【捕】松井雅人　〇
【内】安達了一

＜海外FA権保有選手＞
【外】Ｔ－岡田
【捕】山崎勝己　※現役引退