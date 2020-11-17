◆ 海外FAは澤村ら16名が新たに…
日本野球機構（NPB）は17日、2020年度のフリーエージェント（FA）有資格選手名簿を公示した。
今年は国内21名・海外16名が新たにFA資格を取得。すでに国内FA資格を有する17名、海外FA資格を有する43名と合わせて、計97名がFA有資格選手となった。
2020年度のフリーエージェント有資格選手は以下の通り。
◆ フリーエージェント有資格選手一覧
【記号説明】
〇 ＝ 国内FA権新規取得者
☆ ＝ 海外FA権新規取得者
▼ 巨人
＜国内FA権保有選手＞
【投】鍵谷陽平 〇
【投】菅野智之
＜海外FA権保有選手＞
【投】大竹 寛 ☆
【内】中島宏之
【内】坂本勇人
【外】亀井善行
▼ 中日
＜国内FA権保有選手＞
【投】大野雄大 〇
【投】吉見一起 ※現役引退
＜海外FA権保有選手＞
【投】谷元圭介 ☆
【投】山井大介
【内】堂上直倫
【外】藤井淳志
【外】平田良介
【外】大島洋平
▼ 阪神
＜国内FA権保有選手＞
【投】岩田 稔 〇
【内】上本博紀
【外】俊介
＜海外FA権保有選手＞
【外】糸井嘉男 ☆
【投】能見篤史
【投】中田賢一
【外】福留孝介
【投】藤川球児 ※現役引退
▼ DeNA
＜国内FA権保有選手＞
【投】井納翔一 〇
【外】梶谷隆幸 〇
【内】ホセ・ロペス 〇
【投】藤岡好明
【捕】伊藤 光
＜海外FA権保有選手＞
【内】石川雄洋
▼ 広島
＜国内FA権保有選手＞
【内】田中広輔 〇
【投】野村祐輔
【内】菊池涼介
＜海外FA権保有選手＞
【捕】會澤 翼 ☆
【外】松山竜平 ☆
【内】小窪哲也
【外】長野久義
【捕】石原慶幸 ※現役引退
▼ ヤクルト
＜国内FA権保有選手＞
【投】石山泰稚 〇
【投】小川泰弘 〇
【内】山田哲人 〇
【内】荒木貴裕 〇
【投】近藤一樹
＜海外FA権保有選手＞
【捕】中村悠平 ☆
【外】上田剛史 ☆
【投】石川雅規
【捕】嶋 基宏
【内】川端慎吾
【外】青木宣親
【外】雄平
【外】坂口智隆
【投】五十嵐亮太 ※現役引退
▼ ソフトバンク
＜国内FA権保有選手＞
【投】森 唯斗 〇
【外】柳田悠岐
＜海外FA権保有選手＞
【外】ウラディミール・バレンティン ☆
【外】中村 晃 ☆
【内】今宮健太 ☆
【捕】髙谷裕亮
【内】川島慶三
【内】内川聖一
【内】松田宣浩
【内】明石健志
【外】長谷川勇也
▼ ロッテ
＜国内FA権保有選手＞
【投】松永昂大 〇
【投】大谷智久
【投】益田直也
【外】荻野貴司
＜海外FA権保有選手＞
【投】唐川侑己 ☆
【外】清田育宏 ☆
【投】澤村拓一
【内】鳥谷 敬
【外】角中勝也
【捕】細川 亨 ※現役引退
▼ 西武
＜国内FA権保有選手＞
【投】増田達至 〇
【外】金子侑司 〇
【外】熊代聖人 〇
【投】松坂大輔
＜海外FA権保有選手＞
【外】栗山 巧 ☆
【投】内海哲也
▼ 楽天
＜国内FA権保有選手＞
【投】塩見貴洋 〇
【捕】岡島豪郎 〇
【外】島内宏明 〇
【投】牧田和久
＜海外FA権保有選手＞
【内】銀次 ☆
【投】青山浩二
【内】藤田一也
【投】久保裕也 ※現役引退
【内】渡辺直人 ※現役引退
▼ 日本ハム
＜国内FA権保有選手＞
【外】西川遥輝 〇
【投】吉川光夫
＜海外FA権保有選手＞
【内】杉谷拳士 ☆
【内】中島卓也 ☆
【投】金子弌大
【投】宮西尚生
【内】中田 翔
▼ オリックス
＜国内FA権保有選手＞
【捕】松井雅人 〇
【内】安達了一
＜海外FA権保有選手＞
【外】Ｔ－岡田
【捕】山崎勝己 ※現役引退
◆ 海外FAは澤村ら16名が新たに…