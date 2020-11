BetaNewsは11月14日(米国時間)、「How to disable transparent menus and dock in macOS Big Sur」において、macOS Big Surで導入された透過メニューや透過Dockの透明度を下げる方法を紹介した。UIに透明度を導入することに一定の理解を示しつつ、こうしたUIを好まないユーザーもいるとして、設定方法を取り上げている。

透明度を下げる設定は「システム環境設定」から行うことができる。まず、「アクセシビリティ」を選択する。

左のリストから「ディスプレイ」を選択し、さらに「ディスプレイ」タブで「透明度を下げる」を選択する。この項目にチェックを入れると透過機能が無効化となる。

macOS Big Surのデフォルト状態では、次のようにDockは透過状態で表示される。

透過機能が有効になったmacOS Big Sur

「透明度を下げる」にチェックを入れると、次のようにDockの透過表示が無効になる。

透過機能が無効になったmacOS Big Sur

AppleはmacOSにiOSやiPadOSのUI/UXを統合する取り組みを進めている。先日公開された「macOS Big Sur」でもそうした取り組みの成果が取り込まれており、UI/UXがiPhoneやiPadと近いものになってきている。