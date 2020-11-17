2020-2021年フリーエージェント（FA）有資格者一覧　国内FAはヤクルト山田…

日本野球機構は17日、フリーエージェント（FA）有資格者97人を公示した。







東京ヤクルトスワローズの山田哲人内野手、小川泰弘投手、石山泰稚投手、埼玉西武ライオンズの増田達至投手ら21人が新たに国内FA権を取得。千葉ロッテマリーンズの澤村拓一投手ら16人は新たに海外FA権を取得した。合計で国内FA権保有選手は38人、海外FA権保有選手は59人となっている。



FA有資格者は以下のとおり。※〇は新規取得



セ・リーグ



■読売ジャイアンツ

＜国内FA＞

〇鍵谷 陽平

菅野 智之



＜海外FA＞

〇大竹 寛

中島 宏之

亀井 善行

坂本 勇人



■東京ヤクルトスワローズ

＜国内FA＞

〇小川 泰弘

〇荒木 貴裕

〇石山 泰稚

〇山田 哲人

近藤 一樹



＜海外FA＞

〇中村 悠平

〇上田 剛史

五十嵐 亮太

石川 雅規

坂口 智隆

雄平

嶋 基宏

川端 慎吾

青木 宣親



■横浜DeNAベイスターズ

＜国内FA＞

〇梶谷 隆幸

〇Ｊ．ロペス

〇井納 翔一

伊藤 光

藤岡 好明



＜海外FA＞

石川 雄洋



■中日ドラゴンズ

＜国内FA＞

〇大野 雄大

吉見 一起



＜海外FA＞

〇谷元 圭介

藤井 淳志

堂上 直倫

平田 良介

山井 大介

大島 洋平



■阪神タイガース

＜国内FA＞

〇岩田 稔

俊介

上本 博紀



＜海外FA＞

〇糸井 嘉男

福留 孝介

能見 篤史

藤川 球児

中田 賢一



■広島東洋カープ

＜国内FA＞

〇田中 広輔

菊池 涼介

野村 祐輔



＜海外FA＞

〇會澤 翼

〇松山 竜平

石原 慶幸

小窪 哲也

長野 久義



パ・リーグ



■北海道日本ハムファイターズ

＜国内FA＞

〇西川 遥輝

吉川 光夫



＜海外FA＞

〇杉谷 拳士

〇中島 卓也

金子 弌大

宮西 尚生

中田 翔



■東北楽天ゴールデンイーグルス

＜国内FA＞

〇島内 宏明

〇塩見 貴洋

〇岡島 豪郎

牧田 和久



＜海外FA＞

〇銀次

藤田 一也

青山 浩二

渡辺 直人

久保 裕也



■埼玉西武ライオンズ

＜国内FA＞

〇金子 侑司

〇熊代 聖人

〇増田 達至

松坂 大輔



＜海外FA＞

〇栗山 巧

内海 哲也



■千葉ロッテマリーンズ

＜国内FA＞

〇松永 昂大

益田 直也

荻野 貴司

大谷 智久



＜海外FA＞

〇清田 育宏

〇澤村 拓一

細川 亨

角中 勝也

鳥谷 敬

唐川 侑己



■オリックス・バファローズ

＜国内FA＞

〇松井 雅人

安達 了一



＜海外FA＞

Ｔ－岡田

山崎 勝己





■福岡ソフトバンクホークス

＜国内FA＞

〇森 唯斗

柳田 悠岐



＜海外FA＞

〇今宮 健太

〇Ｗ．バレンティン

〇中村 晃

内川 聖一

松田 宣浩

髙谷 裕亮

明石 健志

長谷川 勇也

川島 慶三

