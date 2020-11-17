2020-2021年フリーエージェント（FA）有資格者一覧　国内FAはヤクルト山田…

日本野球機構は17日、フリーエージェント（FA）有資格者97人を公示した。
東京ヤクルトスワローズの山田哲人内野手、小川泰弘投手、石山泰稚投手、埼玉西武ライオンズの増田達至投手ら21人が新たに国内FA権を取得。千葉ロッテマリーンズの澤村拓一投手ら16人は新たに海外FA権を取得した。合計で国内FA権保有選手は38人、海外FA権保有選手は59人となっている。
FA有資格者は以下のとおり。※〇は新規取得
セ・リーグ
■読売ジャイアンツ
＜国内FA＞
〇鍵谷 陽平
菅野 智之
＜海外FA＞
〇大竹 寛
中島 宏之
亀井 善行
坂本 勇人
■東京ヤクルトスワローズ
＜国内FA＞
〇小川 泰弘
〇荒木 貴裕
〇石山 泰稚
〇山田 哲人
近藤 一樹
＜海外FA＞
〇中村 悠平
〇上田 剛史
五十嵐 亮太
石川 雅規
坂口 智隆
雄平
嶋 基宏
川端 慎吾
青木 宣親
■横浜DeNAベイスターズ
＜国内FA＞
〇梶谷 隆幸
〇Ｊ．ロペス
〇井納 翔一
伊藤 光
藤岡 好明
＜海外FA＞
石川 雄洋
■中日ドラゴンズ
＜国内FA＞
〇大野 雄大
吉見 一起
＜海外FA＞
〇谷元 圭介
藤井 淳志
堂上 直倫
平田 良介
山井 大介
大島 洋平
■阪神タイガース
＜国内FA＞
〇岩田 稔
俊介
上本 博紀
＜海外FA＞
〇糸井 嘉男
福留 孝介
能見 篤史
藤川 球児
中田 賢一
■広島東洋カープ
＜国内FA＞
〇田中 広輔
菊池 涼介
野村 祐輔
＜海外FA＞
〇會澤 翼
〇松山 竜平
石原 慶幸
小窪 哲也
長野 久義
パ・リーグ
■北海道日本ハムファイターズ
＜国内FA＞
〇西川 遥輝
吉川 光夫
＜海外FA＞
〇杉谷 拳士
〇中島 卓也
金子 弌大
宮西 尚生
中田 翔
■東北楽天ゴールデンイーグルス
＜国内FA＞
〇島内 宏明
〇塩見 貴洋
〇岡島 豪郎
牧田 和久
＜海外FA＞
〇銀次
藤田 一也
青山 浩二
渡辺 直人
久保 裕也
■埼玉西武ライオンズ
＜国内FA＞
〇金子 侑司
〇熊代 聖人
〇増田 達至
松坂 大輔
＜海外FA＞
〇栗山 巧
内海 哲也
■千葉ロッテマリーンズ
＜国内FA＞
〇松永 昂大
益田 直也
荻野 貴司
大谷 智久
＜海外FA＞
〇清田 育宏
〇澤村 拓一
細川 亨
角中 勝也
鳥谷 敬
唐川 侑己
■オリックス・バファローズ
＜国内FA＞
〇松井 雅人
安達 了一
＜海外FA＞
Ｔ－岡田
山崎 勝己
■福岡ソフトバンクホークス
＜国内FA＞
〇森 唯斗
柳田 悠岐
＜海外FA＞
〇今宮 健太
〇Ｗ．バレンティン
〇中村 晃
内川 聖一
松田 宣浩
髙谷 裕亮
明石 健志
長谷川 勇也
川島 慶三
日本野球機構は17日、フリーエージェント（FA）有資格者97人を公示した。