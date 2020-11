劇場版アニメ『DEEMO THE MOVIE』第2弾PV解禁＆コミカライズ決定！

ポニーキャニオンは現在制作中のアニメーション映画『DEEMO THE MOVIE』に関して第二弾PVを解禁するとともに、劇場版オフィシャルTwitterを開設。さらに一迅社の『コミックZERO-SUM』にてコミカライズのプロジェクトが始動となったことがオフィシャルHPにて発表となった。



全世界累積2400万ダウンロードを突破したスマートフォン用音楽ゲームアプリ『DEEMO』。劇場アニメ化のプロジェクトは『進撃の巨人』を世界的ヒットへと導いたポニーキャニオンとProduction I.Gグループの共同制作であることが発表されており、さらに『Fate/Zero』や『鬼滅の刃』など数々のアニメ作品の楽曲や劇判音楽を手がけてきた梶浦由記氏が主題歌とイメージソングを手掛ける。



また、主題歌を担当する歌姫を一般公募し、1400名のエントリーの中から最終選考で弱冠14歳のシンデレラガール・高島一菜(たかしま ひなの)がグランプリに選ばれたことが世界的に発表されて話題となった。グランプリを獲得した高島一菜のオフィシャルYouTubeも今回の発表に合わせてチャンネルが開設されている。



さらに一迅社『コミックZERO-SUM』にて、庭春樹先生による『DEEMO』のコミカライズが決定。連載開始時期やコミカライズに関する情報は追ってオフィシャルHPにて発表される。



劇場公開に向け徐々に作品のピースが揃い始めた『DEEMO THE MOVIE』の各アカウントをフォローして、今後も作品の最新情報に注目してほしい。



>>>PVからの場面カットを見る





(C)2020 Rayark Inc. /DEEMO THE MOVIE Production Committee (C)庭春樹/一迅社