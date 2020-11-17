全日本大学野球連盟は16日、2021年8月開催予定の「第1回BFAアジア大学野球選手権大会」に出場する「侍ジャパン」大学日本代表の強化合宿を12月4日〜6日に松山坊っちゃんスタジアムで行うと発表。参加する候補選手43人が選出された。











東京六大学秋季リーグ戦で優勝を果たした早稲田大学からは、優勝を決める劇的な決勝2ラン本塁打を放った蛭間拓哉外野手ら3人、惜しくも優勝を逃した慶應義塾大からは、1年生ながら一塁のベストナインにも輝いた廣瀬隆太内野手ら4人がメンバー入りした。



候補選手43名は以下の通り。





投手

椋木蓮 東北福祉大 3年 右投右打

古田島成龍 中央学院大 3年 右投右打

竹田祐 明治大 3年 右投右打

徳山壮磨 早稲田大 3年 右投右打

森田晃介 慶應義塾大 3年 右投右打

下村海翔 青山学院大 1年 右投右打

赤星優志 日本大 3年 右投右打

筒井恒匡 日本体育大 3年 右投右打

西館洸希 筑波大 2年 右投右打

飯田琉斗 横浜商科大 3年 右投右打

松本凌人 名城大 1年 右投右打

大石将斗 環太平洋大 3年 右投右打

三浦瑞樹 東北福祉大 3年 左投右打

原田桂吾 国際武道大 2年 左投左打

増居翔太 慶應義塾大 2年 左投左打

佐藤隼輔 筑波大 3年 左投左打

長谷川威展 金沢学院大 3年 左投左打

井奥勘太 天理大 3年 左投左打



捕手

進藤勇也 上武大 1年 右投右打

植田理久都 明治大 3年 右投右打

岩本久重 早稲田大 3年 右投右打

福永奨 國學院大 3年 右投右打

野口泰司 名城大 2年 右投右打

久保田拓真 関西大 3年 右投右打



内野手

廣瀬隆太 慶應義塾大 1年 右投右打

山田健太 立教大 2年 右投右打

池田来翔 国士舘大 3年 右投右打

新宅真弥 高知工科大 3年 右投左打

中山誠吾 白鷗大 3年 右投左打

小中健蔵 西南学院大 2年 右投左打

木村翔大 東洋大 3年 右投右打

峯村貴希 日本大 3年 右投左打

野口智哉 関西大 3年 右投左打

永江大樹 福岡大 3年 右投右打



外野手

川村友斗 仙台大 3年 右投左打

丸山和都 明治大 3年 左投左打

蛭間拓哉 早稲田大 2年 左投左打

正木智也 慶應義塾大 3年 右投右打

川村啓真 國學院大 3年 右投左打

瀬戸成一郎 國學院大 3年 右投左打

鵜飼航丞 駒澤大 3年 右投右打

矢澤宏太 日本体育大 2年 左投左打

野口恭祐 九州産業大 2年 右投右打

