BABYMETAL、2021年に日本武道館ワンマンライブ10公演開催決定

BABYMETALが、2021年に日本武道館にてワンマンライブ10公演「10 BABYMETAL BUDOKAN」を開催することを決定した。



今年、結成10周年を迎えたBABYMETAL。BABYMEALが日本武道館でワンマンライブを開催するのは、2014年の3月以来となる。結成10周年記念のベストアルバム『10 BABYMETAL YEARS』や紅白歌合戦の出場など様々な動きを見せている中、この日本武道館10公演は、その締めくくりとなる記念すべきライブとなる。



公演日程やチケットの申し込み方法などの詳細は、2020年12月配信の目黒鹿鳴館での映像配信「STAY METAL STAY ROCK-MAY-KAN」の中で発表される予定。





<商品情報>



BABYMETAL

『10 BABYMETAL YEARS』



発売日:2020年12月23日(水)



=CD収録曲=

1. ド・キ・ド・キ☆モーニング

2. ヘドバンギャー!!

3. イジメ、ダメ、ゼッタイ

4. メギツネ

5. ギミチョコ!!

6. Road of Resistance

7. KARATE

8. THE ONE

9. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)

10. PA PA YA!! (feat. F.HERO)



通常盤(CD):2000円(税抜)

通常盤(VINYL):5000円(税抜)



初回限定盤A(CD+「ALL MUSIC CLIPS」 Blu-ray付)3800円(税抜)

=Blu-ray「ALL MUSIC CLIPS」収録曲=

1. ド・キ・ド・キ☆モーニング

2. いいね!

3. ヘドバンギャー!!

4. イジメ、ダメ、ゼッタイ

5. メギツネ

6. ギミチョコ!!

7. Road of Resistance

8. KARATE

9. THE ONE

10. Distortion

11. Starlight

12. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

13. Elevator Girl [English ver.]

14. Shanti Shanti Shanti

15. DA DA DANCE (feat. Tak Matsumoto)

16. BxMxC



初回限定盤B(CD+「10 LEGEND ARTWORKS」付)4800円(税抜)

[特大ジャケット] 10 LEGEND ARTWORKS アナログサイズ着せ替えジャケット全10種



初回限定盤C(CD+「10 LEGEND MOVIES」Blu-ray+ポスター付)4000円(税抜)

=Blu-ray「10 LEGEND MOVIES」収録曲=

1. イジメ、ダメ、ゼッタイ

2. おねだり大作戦

3. Catch me if you can

4. 紅月 - アカツキ –

5. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)

6. Road of Resistance

7. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

8. メギツネ

9. ヘドバンギャー!!

10. BABYMETAL DEATH

[ポスター] 10 LEGEND SONGS TOURNAMENT



THE ONE限定盤A ”KARUTAバトルセット”:12000円(税抜)

THE ONE限定盤B ”クロニクルセット”:24000円(税抜)

※THE ONE会員の方のみご購入いただけます。



<プロフェット盤> ※非売品

※各形態の初回生産分に封入のプロフェットカード(予言者カード)にて、SU-METAL、MOAMETAL、KOBAMETALそれぞれが選んだ各自のベスト10曲の曲目と曲順を見事当てた方が手にすることができます。

SU-METAL盤(プロフェットカードS 当選者贈呈品)

MOAMETAL盤(プロフェットカードM 当選者贈呈品)

KOBAMETAL盤(プロフェットカードK 当選者贈呈品)



X盤

ONLY THE FOX GOD KNOWSなアイテム。発売日等、詳細は後日発表予定。



