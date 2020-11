ビリー・アイリッシュ、デビューアルバム＆EP完全盤を日本限定発売

ビリー・アイリッシュが、デビューアルバム『WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO』とEP『dont smile at me +5』の完全盤を、日本限定で2020年12月18日に発売する



今年1月の第62回グラミー賞授賞式で最優秀レコード賞、最優秀アルバム賞、最優秀楽曲賞、最優秀新人賞の主要4部門を史上最年少の18歳で制覇したビリー・アイリッシュ。デビューアルバム『WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO』のコンプリート・エディションは、今年2月に配信でリリースされた「everything i wanted」が追加収録された全18曲を収録。さらにアルバム内のMVが高画質で総集されたBlu-rayも付属した完全数量限定商品となっている。また、全14曲を収録したEP『dont smile at me +5』にも、EP内のMVがBlu-ray化されて同時発売される。





<商品情報>







ビリー・アイリッシュ

『WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?』コンプリート・エディション



発売日:2020年12月18日(金)

価格:3500円(税抜)



=収録曲=

1. !!!!!!!

2. バッド・ガイ

3. ザニー

4. ユー・シュッド・シー・ミー・イン・ア・クラウン

5. オール・ザ・グッド・ガールズ・ゴー・トゥ・ヘル

6. ウィッシュ・ユー・ワー・ゲイ

7. ホエン・ザ・パーティーズ・オーヴァー

8. 8

9. マイ・ストレンジ・アディクション

10. ベリー・ア・フレンド

11. イロミロ

12. リッスン・ビフォア・アイ・ゴー

13. アイ・ラヴ・ユー

14. グッドバイ

15. カム・アウト・アンド・プレイ *

16. ホエン・アイ・ワズ・オールダー(ミュージック・インスパイアード・バイ・ザ・フィルム「ROMA/ローマ」) *

17. バッド・ガイ with ジャスティン・ビーバー *

18. エヴリシング・アイ・ウォンテッド +

+本作 コンプリート・エディション ボーナス・トラック

*初発売時&デラックス・エディションCDボーナス・トラック



=Blu-ray収録曲=

バッド・ガイ(MV)

ザニー(MV)

ユー・シュッド・シー・ミー・イン・ア・クラウン(MV)

オール・ザ・グッド・ガールズ・ゴー・トゥ・ヘル(MV)

ホエン・ザ・パーティーズ・オーヴァー((MV)

ベリー・ア・フレンド(MV)

イロミロ(MV)

エヴリシング・アイ・ウォンテッド(MV)







EP『dont smile at me +5 』コンプリート・エディション



発売日:2020年12月18日(金)

価格:3500円(税抜)



=収録曲=

1. コピーキャット

2. アイドントワナビーユーエニーモア

3. マイ・ボーイ

4. ウォッチ

5. パーティー・フェイヴァー

6. ベリーエイク

7. オーシャン・アイズ

8. ホステージ

9. &バーン(ウィズ・ヴィンス・ステイプルズ)

10. ラヴリー

11. ビッチズ・ブロークン・ハーツ

12. ベリーエイク(マリアン・ヒル・リミックス)

13. コピーキャット(ソフィー・タッカー・リミックス)

14. マイ・ボーイ(トロイボーイ・リミックス)



=Blu-ray収録曲=

アイドントワナビーユーエニーモア(MV)

ウォッチ(MV)

ベリーエイク(MV)

オーシャン・アイズ(MV)

ホステージ(MV)

ラヴリー(MV)



ビリー・アイリッシュ日本特設サイト:https://sp.universal-music.co.jp/billie-eilish/