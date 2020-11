フランク ミュラー × ニューバランスのコラボレーションスニーカーが発売

スイス高級機械式腕時計ブランド”フランク ミュラー”と世界的なシューズブランドである”ニューバランス”によるコラボレーションが実現。ニューバランスを代表する「CM996」に、フランク ミュラーの想像性豊かな時の世界を投影した特別なコラボレーションとなっている。



フランク ミュラーの腕時計にある特徴的なダイアル数字”ビザン数字”をシューズのいたるところにエンボス加工し、インソールにはフランク ミュラーのコレクション”カラードリーム”を彷彿とさせる色彩美を表現している。ニューバランスのNロゴは外側と内側で異なるカラーを施し、ゴールドとシルバーの今までにない、特別感のあるシューズが誕生。このコラボレーションモデルは、11月25日(金)より限定店舗にて発売される。











フランク ミュラー直営店では、事前抽選受付を実施中。

抽選期間:11月16日(月)~23日(月)



■商品概要

品番:CM996

カラー:FMG(GOLD),FMS(SILVER)ウィズ/サイズ:D/22.5-29.0cm

価格:22,000円(税込)

発売日:11月25日(水)

※専用トートバッグ、シューオーナメント付属



■事前抽選受付に関してはこちら

https://franckmuller-japan.com/special/?id=1047



■『自分時間の創造』スペシャルムービー

今回のコラボレーションのテーマである『自分時間の創造』を表現したムービーが誕生。有限な時間の中で自分らしくより良い人生を生きるため、12名の個性あふれるアーティストの方々をフィーチャーし、それぞれが大切にしている時間、特別な瞬間を切り取っている。フランク ミュラーとニューバランス、そして12名によるスペシャルムービーをぜひご覧いただきたい。

※動画はこちら→ https://youtu.be/XfIxImxsnpA



■POP UP ブースを展開

フランク ミュラーとニューバランスのコラボレーションを記念し、以下2_店舗にてコラボレーション商品やスペシャルムービーなどを用いたPOP UPスペースを展開いたします。ぜひお立ち寄りください。



フランク ミュラージュネーブ GINZA SIX

日程:11月16日(月)~12月1日(火)



ABCマートGRAND STAGE GINZA

日程:11月25日(水)~12月7日(月)



■販売店

フランク ミュラー ジュネーブ GINZA SIX

東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 2階 TEL:03-3569-0660



フランク ミュラー ウォッチランド東京

東京都中央区銀座5-11-14 POSCO東京ビル TEL:03-3549-1949



フランク ミュラー ウォッチランド大阪

大阪市中央区南船場3-9-15 御堂筋武田ビル TEL:06-6251-4101



各店舗店頭での事前抽選受付。

抽選期間:11月16日(月)~23日(月) 25日(水)当選発表

詳しくは、各店までお問い合わせ下さい。



※現在営業中のフランク ミュラー直営店では、安心してお買い物をいただけるよう新型コロナウイルス感染症に関する安全対策を実施しております。詳細に関しましては、店舗までお問合せください。尚、店舗によっては営業時間の短縮、事前来店予約を実施しております。お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。