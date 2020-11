コパ・デル・レイ(スペイン国王杯)1回戦の組み合わせ抽選会が16日に行われた。

準決勝を除いて、試合はすべてシングルマッチ方式で開催される。2021年1月13日から同16日にかけてサウジアラビアで行われるスーペルコパ・デ・エスパーニャに出場するレアル・マドリード(2019-20 ラ・リーガ王者)、バルセロナ(2019-20 ラ・リーガ2位)、アスレティック・ビルバオ(2019-20 国王杯ファイナリスト)、レアル・ソシエダ(2019-20 国王杯ファイナリスト)は、3回戦(ベスト32)からの出場となる。なお、スペイン紙『マルカ』によると、延期となっている昨季の国王杯決勝“バスク・ダービー”は、2021年の4月4日に開催することを目指している模様だ。

12月16日の週に行われる1回戦には、112のクラブが参戦。1部の16クラブは、4部または5部クラブと敵地で対戦することになる。アトレティコ・マドリードは4部カルダサー、セビージャは4部シウダー・ルセーナが初戦の相手になった。

MF久保建英が所属するビジャレアルは、バスク州の4部レイオアと対戦。FW岡崎慎司が所属するウエスカは、スペイン中央部グアダラハラ県の4部マルチャマロと戦う。MF乾貴士とFW武藤嘉紀を擁するエイバルは、バスク州のワインの名産地リオハを拠点とする4部ラシン・リオハが相手となる。また、MF柴崎岳が所属する2部レガネスは、ガリシア県の4部クラブであるオウレンセと対戦する。

◆■コパ・デル・レイ日程

1回戦 2020年12月16日

2回戦 2021年1月6日

ベスト32 2021年1月16日 ※レアル・マドリード、バルセロナ、アスレティック・ビルバオ、レアル・ソシエダが新規参戦

ベスト16 2021年1月27日

準々決勝 2021年2月10日

準決勝ファーストレグ 2021年2月10日

準決勝セカンドレグ 2021年3月3日

決勝 2021年4月17日

◆■コパ・デル・レイ1回戦組み合わせ

アナイタスナ(4部) vs ヘタフェ(1部)

マルチャマロ(4部) vs ウエスカ(1部:岡崎慎司)

リバドゥミア(4部) vs カディス(1部)

ラシン・ムルシア(4部) vs レバンテ(1部)

ブニョル(5部) vs エルチェ(1部)

トマレス(5部) vs オサスナ(1部)

ラシン・リオハ(4部) vs エイバル(1部:乾貴士、武藤嘉紀)

カルダサー(4部) vs アトレティコ・マドリード(1部)

リンコン(5部) vs アラベス(1部)

カントラグア(4部) vs バジャドリード(1部)

ジャネラ(4部) vs セルタ(1部)

サン・ファン(4部) vs グラナダ(1部)

タラサ(4部) vs バレンシア(1部)

カトリカ・サン・アントニオ・デ・ムルシア大学(4部) vs ベティス(1部)

シウダー・ルセーナ(4部) vs セビージャ(1部)

レイオア(4部) vs ビジャレアル(1部:久保建英)

バレア(4部) vs ラス・パルマス(2部)

ヒムナスティカ・セゴビア(4部) vs ジローナ(2部)

ラス・ロサス(3部) vs ミランデス(2部)

プルピレーニョ(4部) vs ルーゴ(2部)

オウレンセ(4部) vs レガネス(2部:柴崎岳)

コリア(4部) vs オビエド(2部)

ヒムナスティカ・トーレラベガ(4部) vs レアル・サラゴサ(2部)

キンタナール(4部) vs スポルティング・ヒホン(2部)

テルエル(4部) vs ラージョ・バジェカーノ(2部)

セスタオ・リーベル・クルブ(4部) vs テネリフェ(2部)

リャゴステラ(3部) vs エスパニョール(2部)

イビサ・イスラス・ピティウザス(4部) vs サバデル(2部)

アトレティコ・バレアレス(3部) vs フエンラブラダ(2部)

コルーショ(3部) vs マラガ(2部)

クルブ・ポルトゥガレテ(3部) vs ポンフェラディーナ(2部)

ギフエロ(3部) vs マジョルカ(2部)

ポンテべドラ(3部) vs カルタヘナ(2部)

アモレビエタ(3部) vs ログローニョ(2部)

セントラ・ダスポルツ・ルスピタレート(3部) vs アルメリア(2部)

サン・フェルナンド(3部) vs カステジョン(2部)

レアルタ(3部) vs アルコルコン(2部)

コルドバ(3部) vs アルバセテ(2部)

アロ(3部) vs リネンセ(3部)

CDマドリード(3部) vs コルネジャ(3部)

ヌマンシア(3部) vs ロルカ(3部)

デポルティーボ(3部) vs エル・エヒド(3部)

ブルゴス(3部) vs FCアンドラ(3部)

ペーニャ(3部) vs タラゾナ(3部)

UDイビサ(3部) vs コンポステラ(3部)

ポブレンセ(3部) vs オロト(3部)

クルトゥラル・レオネサ(3部) vs ビジャノベンセ(3部)

エストレマドゥーラ(3部) vs ソクエジャモス(3部)

インテルナシオナル・マドリード(3部) vs リナレス(3部)

ナバル・カルネロ(3部) vs バダホス(3部)

アルコヤーノ(3部) vs ラレド(3部)

カラオラ(3部) vs ラ・ヌシア(3部)

サモラ(3部) vs ログロニェス(3部)

ラージョ・マハダオンダ(3部) vs イェクラーノ(3部)

ムティルベラ(3部) vs ラシン・サンタンデール(3部)

マルベージャ(3部) vs リェイダ(3部)