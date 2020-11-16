◆ 来年の国際大会を見据えて



NPBエンタープライズは16日、12月4日から6日に愛媛・松山の坊っちゃんスタジアムで行う侍ジャパン大学代表の強化合宿参加メンバー４３人を発表した。



今回のメンバーは、2021年８月に開催が予定されている第1回BFAアジア大学野球選手権大会に出場する侍ジャパン大学代表の強化合宿になる。来秋ドラフト候補にも挙がる筑波大の左腕・佐藤隼輔投手（3年）、早稲田大の右腕・徳山壮磨投手（３年）らが名を連ねた。



▼ 参加メンバー



＜投手＞

椋木 蓮（東北福祉大）

古田島成龍（中央学院大）

竹田 祐（明治大）

徳山壮磨（早稲田大）

森田晃介（慶應義塾大）

下村海翔（青山学院大）

赤星優志（日本大）

筒井恒匡（日本体育大）

西舘洸希（筑波大）

飯田琉斗（横浜商科大）

松本凌人（名城大）

大石将斗（環太平洋大）

三浦瑞樹（東北福祉大）

原田桂吾（国際武道大）

増居翔太（慶應義塾大）

佐藤隼輔（筑波大）

長谷川威展（金沢学院大）

井奥勘太（天理大）



＜捕手＞

進藤勇也（上武大）

植田理久都（明治大）

岩本久重（早稲田大）

福永 奨（國學院大）

野口泰司（名城大）

久保田拓真（関西大）



＜内野手＞

廣瀬隆太（慶應義塾大）

山田健太（立教大）

池田来翔（国士舘大）

新宅真弥（高知工科大）

中山誠吾（白鷗大）

小中健蔵（西南学院大）

木村翔大（東洋大）

峯村貴希（日本大）

野口智哉（関西大）

永江大樹）福岡大）



＜外野手＞

川村友斗（仙台大）

丸山和郁（明治大）

蛭間拓哉（早稲田大）

正木智也（慶應義塾大）

川村啓真（國學院大）

瀬戸成一郎（國學院大）

鵜飼航丞（駒澤大）

矢澤宏太（日本体育大）

野口恭祐（九州産業大）