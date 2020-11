『蒼穹のファフナー THE BEYOND』平井久司さん応援イラストを公開

大人気SFアニメーションシリーズの最新作『蒼穹のファフナー THE BEYOND』第七話~第九話が現在劇場先行上映中だ。



平和な孤島・竜宮島で暮らしていた少年・真壁一騎は、島を離れていた幼なじみ・皆城総士に世界の現実を知らされる。未知の生命体「フェストゥム」によって人類は絶滅の危機に瀕していること、そして最後の希望は人型兵器・ファフナーに託されていることを――。



04年放送のTVシリーズ第1期、05年放送のTVスペシャル『蒼穹のファフナー RIGHT OF LEFT』、10年公開の劇場作品『蒼穹のファフナー HEAVEN AND EARTH』、15年放送のTVシリーズ第2期『蒼穹のファフナー EXODUS』と続いてきた大河ドラマが、昨年より新シリーズ『THE BEYOND』として再始動。5月には第一話~第三話、11月に第四話~第六話が劇場先行上映され、今回約1年ぶりの新エピソードが展開することに。



転生したことで新しい人生を歩むこととなった総士を中心にしてドラマは進行。フェストゥムに与えられた偽りの生活を享受していたため、再会当初は一騎たちを憎しみの目で見ていた総士だが、様々な人々との交流を経て、新たな気づきを得ることとなる。マリス率いるベノン軍と再び激突の時を迎えて、ドラマは新たな地平へと進んでいく。



第七話~第九話の先行劇場先行上映を記念して、今回『アニメージュプラス』読者のために、キャラクターデザインを務める平井久司さんが描き下ろしたスペシャルイラストをいただいた。



総士・一騎らを待ち受ける運命はいかなるものか、ぜひ劇場のスクリーンで確認してもらいたい。



