『ハイキュー!!』をイメージしたキャリーケースで遠征もばっちり！

全国アニメイト・アニメイト通販にて、TVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』をイメージした「キャリーケース」を完全受注生産にて発売する。



『ハイキュー!!』とは古舘春一先生によるバレーボールを題材とした大人気コミックスで、週刊少年ジャンプでの連載が最終回を迎え大きな反響を呼んだ。11月4日には最終45巻とガイドブックが発売され、12月には初の大判画集の発売も予定している。さらにコミックスだけでなく、TVアニメや舞台など幅広く展開されており、10月よりMBS、TBS、BS-TBS ”アニメイズム” 枠にてファン待望のTVアニメ『ハイキュー!! TO THE TOP』第4期2クール目が放送中だ。



この度登場するキャリーケースは、傷や汚れにも強い合成皮革製で、外面は烏野高校のイメージカラーのオレンジ&黒を使用したクラシカルなデザイン。3桁のダイヤルロックを外すと中にバレーボール柄のデザインが広がり、収納しやすく広々としたシンプルな構造のキャリーケースで機能性も抜群だ。



商品の受注期間は2020年11月16日(月)から2020年12月16日(水)まで。2021年4月頃発売予定となっている。



(C)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS