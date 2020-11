東方神起が11月27日にリリースする配信シングル「Small Talk」のジャケットが公開された。

前作「まなざし」から約10カ月ぶりとなる新曲「Small Talk」は、“大切なものだけは失わない”という東方神起から今を生きるすべての人へのメッセージが込められた楽曲。このたび公開されたシングルのジャケットには、シックなスーツ姿の2人の写真が使用されている。

シングルに続いて、12月23日には東方神起のヒストリーDVD / Blu-ray「We are T ~Third Memories~」がファンクラブ限定で発売される。この作品には2017年の再始動から約3年間の活動の軌跡を追った映像に加えて、「Small Talk」のレコーディング風景や韓国での最新の姿、さらに野外ライブイベント「a-nation 2019」のステージまでを完全収録。総収録時間5時間を超える内容となっている。

東方神起「We are T~Third Memories~」収録内容

Episode 2017-2018

・PROLOGUE

・Album「FINE COLLECTION~Begin Again~」

・東方神起 ASIA PRESS TOUR

・LIVE TOUR 2017 ~Begin Again~ツアーパンフレット

・LIVE TOUR 2017 ~Begin Again~出し映像

・雑誌取材

・LIVE TOUR 2017 ~Begin Again~Dance Rehearsal

・Reboot

・Begin ~Again Version~

・MUSIC STATION(2017.10.13)

・Calendar2018

・LIVE TOUR 2017 ~Begin Again~

Episode 2018-2019

・Bigeast FANCLUB EVENT 2018「THE MISSION IV」

・Road

・LIVE TOUR Begin Again Special Edition in NISSAN STADIUM

・Album「TOMORROW」

・LIVE TOUR 2018 ~TOMORROW~ツアーパンフレット

・明日は来るから ~TOMORROW Version~

・LIVE TOUR 2018 ~TOMORROW~出し映像

・a-nation 2018

・Jealous

・LIVE TOUR 2018 ~TOMORROW~

Episode 2019-2020

・FANCLUB EVENT 2019「TOHOSHINKI The GARDEN」

・Hot Hot Hot

・Album「XV」

・LIVE TOUR 2019 ~XV~ツアーパンフレット

・Guilty

・a-nation 2019

・Hot Sauce

・LIVE TOUR 2019~XV~出し映像

・まなざし

Episode「Small Talk」

・レコーディング&VISUAL撮影

a-nation 2019

2019.8.18@ヤンマースタジアム長居

・Jungle

・Showtime

・Get going

・Road

・Jealous

・運命

・Share The World

・This is my love

・Hot Hot Hot

・Trigger