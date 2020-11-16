東方神起が11月27日にリリースする配信シングル「Small Talk」のジャケットが公開された。
前作「まなざし」から約10カ月ぶりとなる新曲「Small Talk」は、“大切なものだけは失わない”という東方神起から今を生きるすべての人へのメッセージが込められた楽曲。このたび公開されたシングルのジャケットには、シックなスーツ姿の2人の写真が使用されている。
シングルに続いて、12月23日には東方神起のヒストリーDVD / Blu-ray「We are T ～Third Memories～」がファンクラブ限定で発売される。この作品には2017年の再始動から約3年間の活動の軌跡を追った映像に加えて、「Small Talk」のレコーディング風景や韓国での最新の姿、さらに野外ライブイベント「a-nation 2019」のステージまでを完全収録。総収録時間5時間を超える内容となっている。
東方神起「We are T～Third Memories～」収録内容
Episode 2017-2018
・PROLOGUE
・Album「FINE COLLECTION～Begin Again～」
・東方神起 ASIA PRESS TOUR
・LIVE TOUR 2017 ～Begin Again～ツアーパンフレット
・LIVE TOUR 2017 ～Begin Again～出し映像
・雑誌取材
・LIVE TOUR 2017 ～Begin Again～Dance Rehearsal
・Reboot
・Begin ～Again Version～
・MUSIC STATION（2017.10.13）
・Calendar2018
・LIVE TOUR 2017 ～Begin Again～
Episode 2018-2019
・Bigeast FANCLUB EVENT 2018「THE MISSION IV」
・Road
・LIVE TOUR Begin Again Special Edition in NISSAN STADIUM
・Album「TOMORROW」
・LIVE TOUR 2018 ～TOMORROW～ツアーパンフレット
・明日は来るから ～TOMORROW Version～
・LIVE TOUR 2018 ～TOMORROW～出し映像
・a-nation 2018
・Jealous
・LIVE TOUR 2018 ～TOMORROW～
Episode 2019-2020
・FANCLUB EVENT 2019「TOHOSHINKI The GARDEN」
・Hot Hot Hot
・Album「XV」
・LIVE TOUR 2019 ～XV～ツアーパンフレット
・Guilty
・a-nation 2019
・Hot Sauce
・LIVE TOUR 2019～XV～出し映像
・まなざし
Episode「Small Talk」
・レコーディング＆VISUAL撮影
a-nation 2019
2019.8.18@ヤンマースタジアム長居
・Jungle
・Showtime
・Get going
・Road
・Jealous
・運命
・Share The World
・This is my love
・Hot Hot Hot
・Trigger