BASE、インド最大手の中小企業向け決済サービスを提供するInstamojoへ出資 海外市場との情報連携も狙い

ネットショップ作成サービス「BASE(ベイス)」を運営するBASEは11月13日、中小企業向けオンライン決済サービスでインド最大手のInstamojo Inc.への出資を実施した。海外成長市場との情報連携を図る。



2012年設立のInstamojo Inc.は、中小企業がオンラインでビジネスを開始、管理、成長することを可能にするためのプラットフォームを展開。テクノロジー、データ、デザインを活用して、起業家の多様なビジネスニーズにワンストップで対応している。



BASEは、今後は外部との連携の強化・拡大によって、より効率的に利便性の高い機能やサービスの提供を実現するべく、調達した資金を活用していくとし、9月24日に開示した「海外募集による新株式発行に関するお知らせ 」にもその旨を記載している。今回のInstamojo Inc.への出資に関しては、SMB層(Small and Medium Business)をエンパワーメントする海外成長市場との情報連携などを目的に、出資を決定したとしている。



BASEは今後も、外部への出資などを通じ、同社の企業ミッションである「Payment to the People, Power to the People.」の実現に取り組み、世界中のすべての人々が自由に経済活動を行える社会の構築を目指していく考えを示した。