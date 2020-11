スマートフォン向けリズム&アドベンチャーゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』と「TOWER RECORDS」コラボ描きおろしイラストなどが公開された。

『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』と「TOWER RECORDS」コラボ

今回、『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』と「TOWER RECORDS」コラボキャンペーンとして「TOWER RECORDS」のエプロンや名札を身につけた3人の描きおろしイラストが公開された。

描きおろしイラストを使用したスペシャルコラボ・ポスターはタワーレコード全店にて12月8日~12月21日の期間掲出される。さらに特別レシート発行や予約特典、衣装展示なども予定しているとのこと。期間中、タワーレコード店頭で対象商品を購入すると「キャラクターの複製サイン&コメント入り特別レシート」が発行される。

(C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)bushiroad All Rights Reserved.