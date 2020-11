明治安田生命J2リーグ第34節が15日、各地で行われた。

首位を走る徳島ヴォルティスはモンテディオ山形と対戦した。前半から猛攻にでた徳島が前半に先制する。右サイドからのクロスは一度DFに阻まれたものの走りこんだ小西雄大が拾いワンツーで抜け出してシュート。これが勢いよく突き刺さり幸先よくリードを奪った。ホームで後手にまわった山形が攻勢に出るも、徳島の守護神、上福元直人の牙城をくずことができない。リードを守り切った徳島が首位をキープした。

V・ファーレン長崎はホームでFC琉球と対戦した。首位を追う長崎は2戦連発のエジガル・ジュニオが先発したが琉球守備陣に苦しみ不発。69分、河合秀人にゴールを許し痛恨の敗戦となった。

第34節の試合結果と順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。

■試合結果

ファジアーノ岡山 1-1 ジュビロ磐田

愛媛FC (中止) ヴァンフォーレ甲府

モンテディオ山形 0-1 徳島ヴォルティス

水戸ホーリーホック 2-1 京都サンガF.C.

大宮アルディージャ 1-0 ツエーゲン金沢

FC町田ゼルビア 1-2 松本山雅FC

アルビレックス新潟 0-2 ジェフユナイテッド千葉

レノファ山口 0-1 アビスパ福岡

V・ファーレン長崎 0-1 FC琉球

ギラヴァンツ北九州 1-0 栃木SC

ザスパクサツ群馬 0-3 東京ヴェルディ

■順位表

1位 徳島(勝ち点71/得失点差+30)

2位 福岡(勝ち点68/得失点差+16)

3位 長崎(勝ち点63/得失点差+20)

4位 北九州(勝ち点56/得失点差+11)

5位 甲府(勝ち点55/得失点差+9)

6位 新潟(勝ち点53/得失点差+10)

7位 山形(勝ち点48/得失点差+11)

8位 東京V(勝ち点48/得失点差+7)

9位 磐田(勝ち点47/得失点差+6)

10位 京都(勝ち点47/得失点差+1)

11位 栃木(勝ち点46/得失点差+1)

12位 水戸(勝ち点45/得失点差+5)

13位 岡山(勝ち点44/得失点差-6)

14位 金沢(勝ち点43/得失点差-4)

15位 千葉(勝ち点42/得失点差−4)

16位 大宮(勝ち点42/得失点差−10)

17位 町田(勝ち点39/得失点差−6)

18位 琉球(勝ち点39/得失点差−9)

19位 松本(勝ち点39/得失点差−13)

20位 群馬(勝ち点30/得失点差−30)

21位 愛媛(勝ち点27/得失点差−20)

22位 山口(勝ち点27/得失点差−25)

■第35節の対戦カード

▼11月21日(土)

14:00 大宮 vs 町田

14:00 千葉 vs 長崎

14:00 甲府 vs 磐田

14:00 金沢 vs 新潟

14:00 京都 vs 徳島

14:00 愛媛 vs 群馬

14:00 福岡 vs 山形

15:00 松本 vs 岡山

16:00 琉球 vs 北九州

18:00 栃木 vs 水戸

▼11月22日(日)

14:00 東京V vs 山口