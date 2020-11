講談社のコミック誌『ヤングマガジン』のWebサイト「ヤンマガWeb」グラビアが、9日~13日に渡って公開された。

志田音々花

同サイトでは、ヤンマガの全連載作品を毎日無料更新するほか、オリジナル撮り下ろしグラビアが毎日更新されている。

月曜「ヤンマガアザーっす!」には可愛いお天気キャスターとして注目された志田音々花、1st写真集『未完』が発売中の桃月なしこが登場し、火曜「グラドルが水着で○○」では、天木じゅんが原宿の屋上でテントサウナを堪能。水曜「若手女優、グラから見るか? エモから見るか?」では加藤小夏が登場する。

木曜「デジタル写真集チラ見せ」では浅川梨奈デジタル写真集第2弾『常夏の記憶』からお宝写真が。金曜「ミスマガのアソビバ!」では、ミスマガ2020メンバーが「犬派 VS 猫派」「サッカー派 VS バスケ派」をテーマにそれぞれコスプレを披露し、今回は後藤真桜が可愛いワンちゃんとバスケガールになりきった。土曜「グラビアちゃんはバズりたい」では相沢菜々子が空中ヨガで柔軟性を見せた。

(c) Takeo Dec./ヤンマガWeb (c) 荻原大志/ヤンマガWeb (c) カノウリョウマ/ヤンマガWeb (c) 唐木貴央/ヤンマガWeb (c) 田中智久/ヤンマガWeb (c)鈴木ゴータ/ヤンマガWeb