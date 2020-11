明治安田生命J3リーグ第27節が13日から15日にかけて各地で行われた。

ブラウブリッツ秋田はホームにFC岐阜を迎えた。スコアレスで折り返しを迎えたが、今シーズン躍進を続ける秋田を牽引する韓浩康の右足が秋田に待望の得点をもたらした。虎の子の一点を守り切り勝利した秋田が無敗をキープした。

秋田を追う2位・AC長野パルセイロは敵地でカマタマーレ讃岐と対戦。佐野翼のゴールで前半のうちに先制すると、水谷拓磨が後半早々に追加点を挙げた。一方の讃岐もホームの意地を見せ重松健太郎が71分にゴールを決め反撃の狼煙を上げるが、追いつくには時間が足らず長野が勝利。昇格圏をキープした。

第27節の試合結果と順位表、また次節の対戦カードは以下の通り。

■J3第27節結果

SC相模原 0-0 セレッソ大阪U-23

ブラウブリッツ秋田 1-0 FC岐阜

ガイナーレ鳥取 1-0 いわてグルージャ盛岡

FC今治 3-1 Y.S.C.C.横浜

カターレ富山 2-3 福島ユナイテッドFC

ロアッソ熊本 2-3 藤枝MYFC

ヴァンラーレ八戸 1-1 ガンバ大阪U-23

アスルクラロ沼津 3-1 鹿児島ユナイテッドFC

カマタマーレ讃岐 1-2 AC長野パルセイロ

■順位表

1位 秋田(勝ち点65/得失点差+39)

2位 長野(勝ち点49/得失点差+19)

3位 熊本(勝ち点46/得失点差+9)

4位 相模原(勝ち点46/得失点差+4)

5位 鳥取(勝ち点44/得失点差+7)

6位 岐阜(勝ち点43/得失点差+8)

6位 今治(勝ち点43/得失点差+8)

8位 鹿児島(勝ち点40/得失点差+4)

9位 富山(勝ち点38/得失点差+8)

10位 藤枝(勝ち点37/得失点差+1)

11位 沼津(勝ち点32/得失点差−3)

12位 福島(勝ち点32/得失点差−7)

13位 岩手(勝ち点31/得失点差−16)

14位 G大23(勝ち点29/得失点差−7)

15位 八戸(勝ち点25/得失点差−13)

16位 讃岐(勝ち点24/得失点差−14)

17位 YS横浜(勝ち点22/得失点差-25)

18位 C大23(勝ち点20/得失点差-22)

■第28節の対戦カード

▼11月18日(水)

13:00 八戸 vs 富山

13:00 岩手 vs 相模原

13:00 福島 vs YS横浜

17:00 藤枝 vs 沼津

19:00 長野 vs 鳥取

19:00 岐阜 vs C大23

19:00 讃岐 vs 鹿児島

19:00 熊本 vs 今治

19:00 G大23 vs 秋田