『ヒロアカ』より「緑谷出久」と「爆豪勝己」がお手頃価格で立体化！

グッドスマイルカンパニーは、『僕のヒーローアカデミア』より、「緑谷出久」と「爆豪勝己」をフィギュアシリーズ「POP UP PARADE」の新ラインナップとして、2020年11月13日(金)から予約開始した。



『僕のヒーローアカデミア』は、シリーズ累計発行部数2800万部を突破した『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)で連載中の、堀越耕平氏による大人気コミック。”個性” と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久、通称 ”デク” が、社会を守り、個性を悪用する犯罪者 ”敵<ヴィラン>” に立ち向かう ”ヒーロー” になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語が展開する、「友情・勝利・努力」をまっすぐに突き進むジャンプ王道ヒーローアクションだ。



「POP UP PARADE」は、思わず手にとってしまうお手頃価格、全高17~18cmの飾りやすいサイズ、スピーディにお届けなど、フィギュアファンにやさしいカタチを追求した新フィギュアシリーズ。

『POP UP PARADE 緑谷出久 コスチュームγ Ver.』は、今まさに強烈な蹴り技が放たれようとしている瞬間をフィギュア化! 躍動感溢れるポージングが魅力的な商品だ。

『​POP UP PARADE 爆豪勝己 ヒーローコスチューム Ver.』は、特徴的な彼のスーツのボリューム感を損なうことなくフィギュア化。好戦的な表情など、いろんな角度から見ても楽しめる商品となっている。



>>>それぞれ後ろ姿などの詳細画像を見る



(C)堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会