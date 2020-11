YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」発の配信専門レーベル「THE FIRST TAKE MUSIC」が設立された。

「THE FIRST TAKE」は一発撮りしたアーティストのパフォーマンスを高画質で配信するチャンネル。今月で開設1周年を迎え、登録者は257万人を突破した。「THE FIRST TAKE MUSIC」のレーベルコンセプトは「THE FIRST TAKE」から生まれる新曲と「THE FIRST TAKE」で公開された新たな音源を”From THE FIRST TAKE”としてリリースすること。第1弾楽曲としてLiSAとUruが歌う「再会(produced by Ayase)」が明日11月16日に配信リリースされることが決定した。「再会(produced by Ayase)」はYOASOBIのコンポーザーであるAyaseが書き下ろしたウインターソングで、ソニー ヘッドホン「1000Xシリーズ」のCMソングとして使用されている。「THE FIRST TAKE」の動画は公開から1週間強で860万回再生を突破し、音源化を希望する声が多数寄せられていた。

また「THE FIRST TAKE STAGE」と題された“一発撮りオーディション“が開催されることも決定した。選考ポイントは「一発撮りのパフォーマンスを通して、自分の人生を、自分らしく表現できていること」で、優勝者には「THE FIRST TAKE」への出演と、「THE FIRST TAKE MUSIC」からの楽曲の配信リリースが約束される。応募の受付期間は12月15日17:00まで。「THE FIRST TAKE STAGE」応募フォームから一発撮りの歌唱動画を送ることでエントリーが可能となる。