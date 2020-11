水樹奈々初のオンラインアコースティックライブ「NANA ACOUSTIC ONLINE」の音源が本日11月15日に配信リリースされた。

このライブは水樹の40枚目のシングル「FIRE SCREAM / No Rain, No Rainbow」の発売を記念して11月7日に行われたもの。水樹とゲストのアルパ奏者・上松美香による「愛の星 -two hearts-」、ライブ初披露の「マーガレット」、冬の代表曲「エデン」、最新曲「No Rain, No Rainbow」など全12曲がアコースティックアレンジで届けられた。

なおレコチョク、mora、e-onkyo musicではこのライブのハイレゾ音源も配信されている。