世界初のEV ピックアップトラック R1T、EV SUV R1S へ向けてピレリがタイヤ開発

EV スタートアップ企業のリビアンは、2021年6月に製造を開始する待望のピックアップトラック R1TとEV SUV R1S 用にピレリの Scorpion タイヤを選択した。



ピレリは、「ピレリ・パーフェクトフィット戦略」に沿って、リビアンのユニークな特徴をさらに活かす専用タイヤを開発した。そのレンジは、Scorpion Verde オールシーズン、Scorpion Zero オールシーズン、そしてピレリの SUV およびピックアップ専用タイヤである Scorpion All Terrain となっている。リビアン専用のピレリタイヤには、「RIV」と「Elect」のマーキングが施されている。「Elect」のマーキングは、EV用に設計されたピレリタイヤであることを示します。このタイヤは、安全性、パフォーマンス、航続距離の最適化といった、EVにとって極めて重要な役割を果たす。



「Elect」マーキングが施されたピレリタイヤは特有の技術により、EVに大きなアドバンテージを提供する。低い転がり抵抗は、車の航続距離を延ばすことに貢献し、タイヤノイズの低減は、EVの特徴である優れた静粛性をさらに高める。そして、ELECT タイヤはEVの強力なトランスミッション性能を最大限引き出すためにタイヤのトラクション性能が向上されている。電気モーターは、低回転からトルクを最大にすることができる。そのため、トルクが発生したら、すぐにアスファルト路面を捉えることのできるタイヤを必要とする。ピレリとリビアンは、約2年間の共同開発を行い、3サイズ(20、21、22 インチ)の専用タイヤを開発した。







特に、Scorpion Verde All Seasonの21インチ(275 55R21)は、リビアン用に特別に開発されたユニークなタイヤである。リビアンとの技術的なパートナーシ ップは 、ピレリがサスティナブル ・モビリティーを重視し、さらにアメリカのカーメーカーを重視していることを示している。



Scorpion Verde(Verde はイタリア語でグリーンの意味)オールシーズンは、クロスオーバー、SUV、ピックアップ用に開発されたピレリのエコフレンドリーなオールシーズンタイヤ。リビアン専用タイヤ開発におけるピレリの技術者の主なチャレンジは、低い転がり抵抗の目標を達成することだった。ピレリの技術者は、燃費向上のために、高シリカコンパウンドを採用し、さらに接地圧分布の最適化を図りながら、トレッドパターンを狭めた金型を設計した。このように、接地面積を減らすことでエネルギーロスを低減することができた。リビアン用のピレリ Scorpion Verde オールシーズンは、耐久性やタイヤ性能を妥協しない、軽量化した材料を採用している。



また Scorpion Verde オールシーズン(275/55R21)は、ユニークな性能を提供する。本タイヤは、燃費を向上し、航続距離を延ばす。また、一年を通して、ドライおよびウェット路面でのハンドリング性能、乗心地、そして軽い雪上でのトラクション性能を維持できるよう設計されている。

※日本の市場においてオールシーズンタイヤの低燃費タイヤの法規性制度はありません。

※このタイヤはスタッドレスタイヤではありません。過酷な雪道や凍結路面、氷上ではスタッドレスタイヤをお勧めします。











ピレリ Scorpion Zero オールシーズン:グリップレベルの高いタイヤ

ピレリは「Verde」を、低転がり抵抗で軽量化した環境に優しいタイヤと定義し、「Zero」で高性能タイヤを表している。特に、Scorpion Zero オールシーズンは、高馬力のクロスオーバーや SUV 用に開発されたタイヤであると同時に、スポーティーにチューニングされたピックアップトラックに対しても、雪上性能を含めたオールシーズン性能も兼ね備えた、ハイパフォーマンスを提供する。







リビアンは、ピレリに対して、Scorpion Zero オールシーズンのグリップレベルをさらに高めた専用タイヤの開発を求めた。この要望に応えるべく、ピレリの技術者は、最大限のグリップと安定性を供給するナノコンポジットコンパウンドを採用した。さらに、接地面積を広げてハンドリング性能を向上させるために、トレッド幅の広い金型設計に取り組んだ。長い航続距離を確保するために、低い転がり抵抗を妥協することなく、設計を行った。

※日本の市場においてオールシーズンタイヤの低燃費タイヤの法規性制度はありません。

※このタイヤはスタッドレスタイヤではありません。過酷な雪道や凍結路面、氷上ではスタッドレスタイヤをお勧めします。





ピレリ Scorpion All Terrain:オフロードタイヤ

ピレリの Scorpion All Terrain Plus は、R1TおよびR1S専用に開発された275/65R20サイズのタイヤである。Scorpion All Terrain Plusは、オンロードおよびオフロード性能を両立したいピックアップトラック、クロスオーバー、SUV 向けに開発されたタイヤ。また、耐久性、トラクション、耐摩耗性を最適化することに重点を置いている。また、スノートラクション性能では、3PMSF(スリーピークマウンテン・ スノーフレークマーク)を満たしている。



Scorpion All Terrain Plus のトレッドパターンは、溝比率が高い対象パターンである。このパターンは、アグレッシブな外観と優れたオフロードトラクションを持つ一方で、オンロードでは滑らかで静粛性に優れた性能を発揮するように設計されている。深溝と独立したブロックパターンは、マッドで空転した際に

泥を引っ掻く効果が生まれ、また、トレッドへの小石の進入を防ぐようにパターンのブロックが設計されているため、パンクのリスクを低減させる。



リビアン専用に開発された Scorpion All Terrainは、オフロード性能を維持しながら、低い転がり抵抗の目標も満たしている。目標達成に向け、ピレリの技術者は、タイヤ重量を軽くするための専用の金型を設計するとともに、ライトトラック用の特別なコンパウンドを採用して、耐カット性や耐損傷性を向上させた。