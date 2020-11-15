TVアニメ「IDOLY PRIDE」本編のカットを使用したトレーラーと、メインキャラクター11人の公式イラストが公開された。

「IDOLY PRIDE」はサイバーエージェントグループ、ミュージックレイン、ストレートエッジの3社が展開する、アイドルを題材にしたメディアミックスプロジェクト。2021年1月10日より放送されるTVアニメでは、天才アイドル・長瀬麻奈の登場から数年後、麻奈の妹・長瀬琴乃と麻奈そっくりの歌声を持つ川咲さくらがアイドルオーディションに参加するところから物語が展開されていく。また本日11月15日に「サヨナラから始まる物語」「First Step」など6曲のダウンロードおよびストリーミング配信がスタートした。

TVアニメ「IDOLY PRIDE」

放送情報

TOKYO MX、KBS京都、BS日テレ、アニマックス：2021年1月10日（日）より毎週日曜23:30～

配信情報

ABEMAにて2021年1月10日（日）より毎週日曜23:00～

スタッフ

原案：水澄佳希（QualiArts）、安達薫（ストレートエッジ）、花田十輝（SATZ）

原作：Project IDOLY PRIDE

キャラクターデザイン原案：QP:flapper

監督：木野目優

シリーズ構成：高橋龍也

キャラクターデザイン・総作画監督：木野下澄江

総作画監督補佐：河野のぞみ

美術設定：伊良波理沙

美術監督：大西達朗

美術背景制作：草薙

色彩設計：加口大朗

CG監督：内山正文

C制作：ラークスエンタテインメント

撮影監督：芹澤直樹

編集：宮崎直樹

編集スタジオ：森田編集室

音響監督：飯田里樹

音響制作：HALF H・P STUDIO

音楽：岸田勇気、坂和也（Wicky.Recordings）、利根川貴之（Wicky.Recordings）、奈良悠樹（F.M.F）

音楽制作：株式会社 F.M.F、株式会社 Wicky.Records

アニメーション制作統括：比嘉勇二

アニメーションプロデューサー：秋田信人、村松裕基

アニメーション制作：Lerche

キャスト

長瀬麻奈：神田沙也加

長瀬琴乃：橘美來

川咲さくら：菅野真衣

一ノ瀬怜：結城萌子

伊吹渚：夏目ここな

佐伯遙子：佐々木奈緒

白石沙季：宮沢小春

白石千紗：高尾奏音

成宮すず：相川奏多

早坂芽衣：日向もか

兵藤雫：首藤志奈

天動瑠依：雨宮天

鈴村優：麻倉もも

奥山すみれ：夏川椎菜

神崎莉央：戸松遥

井川葵：高垣彩陽

小美山愛：寿美菜子

赤崎こころ：豊崎愛生

(c)2019 Project IDOLY PRIDE (c)2019 Project IDOLY PRIDE / 星見プロダクション