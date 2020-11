LiSA ニューアルバム『LEO-NiNE』の全楽曲制作裏話

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。10月にリリースされたニューアルバム『LEO-NiNE』の収録曲について、1曲ずつ“豆知識”を紹介しました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」11月13日(金)放送分)LiSA:まずPV! 白黒からカラーになっていくという鮮やかなミュージックビデオなんですけど……途中で粉が手拍子とかでポンポンって飛ぶシーンがあるんですけど、あれめちゃくちゃいっぱいやったんですよ。何色も何色もやったの!しかも、粉が喉に入るといけないと思って、マスクを何重にもして、フェイスシールドをして「顔に絶対かからないぞ!」、そしてビニールを被って「服を汚さないぞ!」というつもりでやったんですけど……「赤が取れない! 手に染み込んで取れない!」ってなかで、黄色もやらなきゃいけないってことで……じゃあなんで赤からやった!? って(笑)。何色もやって大変な思いをしたんですけど、結局使われたのは白黒! という……(笑)。貴重なシーンが入ってるミュージックビデオになってます(笑)。ぜひそこら辺も注目して見てください!【LiSA 『play the world! feat.PABLO』 -MUSiC CLiP-】LiSA:たくさん歌ってきたこの楽曲なんですが、制作が本当に大変でしたね。細かく制作の方が作っているので、“やっぱりこういうものが書きたい!”という大題を少しずついただきながら、「まだまだ楽曲これじゃない……」、「ならばこれじゃない……」って言って、これで5曲目でしたね。私側の制作のみなさんにも、すごく気苦労をかけてできた楽曲になっています。大変だったな~「紅蓮華」作るの(笑)。LiSA:この楽曲は、浅田真央さんのアイスショーを見に行ったその日に書きました。いろんな思いを受け取ってしまったので、「今すぐこの気持ちを歌にしなければ!」と思って楽曲にしました。なので、本当にいろんな頑張る人の気持ちが入ってる曲になったなと思います。LiSA:私の愛するドラゴンズのテーマソングにもなっているんですけど、ドラゴンズの応援ソングとして配信のジャケットも作ったんですね。そのジャケットにはドアラがちょこんっているんですけど、「え? これドアラいる?!」みたいな(笑)。拡大して見てもらえると、ドアラが「やあ!」ってやってるので、ぜひ見てほしいなと思います。LiSA:このカッコイイ楽曲は、PABLO先生が作ってくれました。PABLO先生が「このキーはどう?」、「このメロディはどう?」って、私に合わせて調整しながら作ってくれた楽曲ですね。なので本当にいっしょに作ったっていうか、自分に合わせてPABLO先生が作ってくれた楽曲になっています。LiSA:初めてのドラマ主題歌だったんですけど、この曲のピアノバージョンというか、私の歌じゃなくてピアノだけのバージョンがドラマの中で使われています。それは本当にドラマの中でしか聴けないので、ぜひドラマといっしょに楽しんでほしいなと思います。LiSA:このPVもね、すごい大変だったんですよ。このときはツアーを行なっている途中だったので、声が消耗してしまっていて出せない状況でミュージックビデオを撮っていました。なので、監督だったりに伝えるときに、ずっとジェスチャーで……! 大変なMV撮影でした。LiSA:BIGMAMAの金井(政人)さんが作ってくださった楽曲です。レコーディングにも来てくれたんですけど、歌のレコーディングのときに「LiSAちゃん電気消して」って言われて。「電気消すんですか……?!」みたいな(笑)。それでローソクの形をしたライトで、火の部分がちょっと揺れるタイプのやつあるじゃない? あれをぽんって置いて部屋を真っ暗にしたんですけど、「歌詞が見えないです……」って(笑)。それで、豆ライトみたいなやつを歌詞のところに乗せて、座りながら歌った楽曲です。なのですごくリラックスして、ある意味緊張して歌っています(笑)。LiSA:この楽曲には、二胡という中国の楽器が入ってるんですけど……思い返せば、この歌詞を書いているときに、私は台湾にいたんです。それで、そういうアジアな味が感じられる楽曲になったなと思うと、運命を感じます。LiSA:この「ADAMAS」は、実はリミックスしておりまして、アルバムバージョンになっています。なので、よーく聴いてもらうと、音像が全然違うんですよね。シングルの「ADAMAS」は、ある意味全員で強く攻めていくような音像だったんですけど、アルバムのリミックスバージョンの「ADAMAS」は、1人1人の楽器の顔がよく見えるリミックスになっております。「ドラムこんなことやってたんだ!」「ベースこんなことやってたんだ!」みたいな。細かいことがよくわかるので、ぜひその辺も耳を澄まして聴いてみてください!LiSA:LiSA史上最短の楽曲です。(堀江)晶太くんと「好きなことやろう!」と言って作ったんですけど、私たちって説明し過ぎるところがあるので、もっとラフな気持ちで「パンクだー!」って言って作った楽曲です(笑)。なので短いです。LiSA:もともとアルバムに入れるつもりではなかったのですが、タイトルを決めてから入れた楽曲です。曲を並べていって、どうしてもここに「ハウル」を入れたいと、わがままを言わせてもらいました。でもそれぐらい大事な曲になったなと思います。LiSA:アルバムを通して、大事な人たち、好きな人たちと「大切に作ろう」というのをテーマにしていたのですが……この楽曲も、これまでLiSAのレコーディングに関わってくださったたくさんの人たちで作ってくれています。その信頼できるバンドメンバーで「せーの!」で録っているので、本番は2回とかしかやってないんじゃないかな?! レコーディングは、すぐに終わりました。“こんなに気持ちがひとつになったレコーディングができるんだな”と、絆をすごく感じた楽曲になっています。あ、もう1コ豆知識あった! 初回生産限定盤とか完全数量生産限定盤に収録されているBlu-ray&DVDの中に「THE MAKiNG OF "LEO-NiNE"」というのが入っているんですけど、それを最後まで見ていくと、この「BEAUTIFUL WORLD」のミュージックビデオがこっそり入っております。見つけてくれたみんなに届けたいなと思って、それをこっそり入れております……! ぜひ最後までお楽しみください。いや~思い返せば思い返すほど1曲1曲にすごく思い出があって、まだまだ話し足りないなと思いますね。ブログでも更新していこうと思っているので、ぜひそちらも一緒に見てみてください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/