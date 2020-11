『ゆるキャン△ SEASON２』OP亜咲花、ED佐々木恵梨！ 特報2も公開

2021年1月より放送開始するTVアニメーション『ゆるキャン△ SEASON2』。その主題歌を第1作目に引き続き、オープニングテーマを亜咲花、エンディングテーマを佐々木恵梨が担当することが決定した。

さらにオープニングテーマ『Seize The Day』を使用した『SEASON2』特報第2弾も到着している。



『ゆるキャン△ SEASON2』は、あfろ原作のアニメ『ゆるキャン△』の続編。女子高生達のアウトドアライフを描く作品だ。原作コミックスは累計360万部を突破し、20年1月にはスピンオフアニメである『へやキャン△』も放送されるなど、未だ勢いは衰えない。

美味しいごはん、綺麗な景色、素敵な場所。そんな何気ない日常と非日常の積み重ねを描く『ゆるキャン△』は、遍く人々の心を捉え、魅了し続けてきた。







ワクワクする軽快なサウンドとともに、なでしこと斉藤さんが昼食を食べるシーンから始まる特報第2弾は、静岡の海を眺めるリンの姿や、テントを買っちったと報告する千明の姿、年賀状はがきを届けるなでしこの姿などが描かれている。

そして『Seize The Day』のサビの始まりと共に、それぞれが楽しそうに過ごす日常が垣間見える。冬の始まりと共に新たな旅に出ることを期待させ、『SEASON2』のスタートが待ち遠しい内容となっている。





『ゆるキャン△ SEASON2』のオープニングテーマは亜咲花の『Seize The Day』。

亜咲花は以下のコメントを寄せている、



亜咲花 『ゆるキャン△ SEASON2』オープニングテーマ『Seize The Day』を歌わせていただく亜咲花です。前作に引き続き、また作品に携わることができて非常に嬉しく思います! 今までの主題歌である『SHINY DAYS』や『The Sunshower』のように、キャンプ場で聴きたくなるようなピースフルな楽曲に仕上がりました。アニメ本編と一緒にオープニングも楽しんでいただけたら嬉しいです△



エンディングテーマは佐々木恵梨の『はるのとなり』。

佐々木のコメントは以下の通り。



佐々木 この度、『ゆるキャン△ SEASON2』のエンディングテーマ『はるのとなり』を担当させていただくことになりました! 2018年の9月に、前作のエンディングテーマ『ふゆびより』共作者の中村ヒロさんとスタジオでセッションしていた際に1発録りでできた曲です。いつも良いフレーズができたらスマホの録音アプリに保存しておくのですが、その時に ”ゆるキャン△っぽい” と思って仮タイトル「ゆるキャン2」と付けておきました。その曲が2年後に満を辞して採用されて本当に嬉しいです。ゆったり、ほっこり、少し寂しいけどあったかくて、自分でも目頭が熱くなる良い曲です(笑)。お楽しみに!



OP、EDのCDは2022年1月27日発売予定となっている。



>>>『ゆるキャン△ SEASON2』特報第2弾からのカットを全部見る



(C)あfろ・芳文社/野外活動委員会