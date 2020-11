12月26~28日に大阪・インテックス大阪で行われるFM802による年末恒例のライブイベント「FM802 RADIO CRAZY 2020」の出演アーティスト第1弾が発表された。

新型コロナウイルス感染対策に関して行政、会場、関係各所との協議を重ね、さまざまな対策を実施しつつ3日間開催される今年の「RADIO CRAZY」。第1弾発表では、26日に東京スカパラダイスオーケストラ、Novelbright、MONOEYES、ヤバイTシャツ屋さん、緑黄色社会ら13組、27日にindigo la End、クリープハイプ、THE ORAL CIGARETTES、XIIX、Vaundyら11組、28日にiri、渋谷すばる、SUPER BEAVER、10-FEET、奥田民生率いるMTR&Yら10組の出演が明らかになった。チケット情報はイベントのオフィシャルサイトで確認を。

FM802 RADIO CRAZY 2020

2020年12月26日(土)大阪府 インテックス大阪

<出演者>

KEYTALK / Saucy Dog / 東京スカパラダイスオーケストラ / Novelbright / ハルカミライ / Hump Back / ビッケブランカ / フジファブリック / flumpool / MONOEYES / ヤバイTシャツ屋さん / 緑黄色社会 / ROTTENGRAFFTY / and more



2020年12月27日(日)大阪府 インテックス大阪

<出演者>

阿部真央 / indigo la End / 打首獄門同好会 / 9mm Parabellum Bullet / クリープハイプ / THE ORAL CIGARETTES / XIIX / Nulbarich / Vaundy / ハンブレッダーズ / BLUE ENCOUNT / and more



2020年12月28日(月)大阪府 インテックス大阪

<出演者>

iri / OAU / 奥田民生(MTR&Y) / THE BAWDIES / SHISHAMO / 渋谷すばる / SUPER BEAVER / 10-FEET / フレデリック / マカロニえんぴつ / and more