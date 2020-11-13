日本代表がパナマ戦のスタメンを発表（布陣は予想）

　13日にパナマ代表と対戦する日本代表のスタメンが発表された。

　オーストリアで合宿を行う日本代表は、『グラーツ・リーベナウ・シュタディオン』にてパナマ代表と対戦。現地時間13日15時15分（日本時間13日23時15分）からのキックオフを予定している。なお、試合はフジテレビ系列で全国生中継される。

■日本代表　パナマ戦スタメン

▼GK
12　権田修一（ポルティモネンセ／ポルトガル）

▼DF
5　長友佑都（マルセイユ／フランス）
22　吉田麻也（サンプドリア／イタリア）
3　室屋成（ハノーファー／ドイツ）
2　植田直通（サークル・ブルージュ／ベルギー）
20　板倉滉（フローニンゲン／オランダ）

▼MF
7　柴崎岳（レガネス／スペイン）
13　橋本拳人（ロストフ／ロシア）
25　三好康児（アントワープ／ベルギー）
17　久保建英（ビジャレアル／スペイン）

▼FW
10　南野拓実（リヴァプール／イングランド）

□控えメンバー
▽GK
1　川島永嗣（ストラスブール／フランス）
23　シュミット・ダニエル（シント・トロイデン／ベルギー）

▽DF
19　酒井宏樹（マルセイユ／フランス）
16　冨安健洋（ボローニャ／イタリア）
24　菅原由勢（AZ／オランダ）

▽MF
8　原口元気（ハノーファー／ドイツ）
6　遠藤航（シュトゥットガルト／ドイツ）
14　伊東純也（ヘンク／ベルギー）
9　鎌田大地（フランクフルト／ドイツ）
4　中山雄太（ズヴォレ／オランダ）

▽FW
11　鈴木武蔵（ベールスホット／ベルギー）
18　浅野拓磨（パルチザン／セルビア）