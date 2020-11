平井 大、コロナ禍での曲作りで「自分の心をフォーカスすることができた」

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」。11月7日(土)の放送は、ゲストに平井 大さんが登場。コロナ禍での自身の活動や曲作りについて、たっぷりと語っていただきました。──およそ半年にわたって、2週間おきに1曲のペースで新曲を配信リリースしていますけど、振り返ってみていかがですか?平井:いいペースで曲が作れているなという感じですね。アルバムを作るとなると、10~15曲くらい曲を溜めて、そのなかでいろいろと大人が吟味して、「この曲はちょっと違うからやめよう」とか、そういう話になっちゃうんだけど、2週間に1曲ペースだと、そういうふうに吟味している時間がないですから。ギリギリに曲を作って、それをそのままリリースして……っていう(笑)。なので、自分のパーソナルな部分を曲に落とし込むことができているのかな、っていう印象ですね。──いつもはどういうサイクルでやっているのですか? 例えば、リリースされた次の日は休んで、月曜と火曜に作曲をして、水曜は編曲、木曜はレコーディング……みたいな。平井:僕、全然予定が立てられないんですよ(苦笑)。だから、旅行に行っても“この日に何をしたい”とか全然なくて。僕は、その日に思い立ったことをするのが好きなので、“あっ、今日は曲ができるかもしれない”とか“今日はパートナーとデートに行こう”とか“今日は1日ずっと映画を観ていよう”って、起きたときに(インスピレーションで)決めているから。──となると、曲が出てこなかったときもあった?平井:いまのところはないですね。ただ、「Life goes on」って曲があるんですけど、そのときは“どういうリリックにしようか”“どんなアレンジがいいのか”って結構悩みました。その壁を越えてからはいいペースで曲ができているので、いまも(このペースで)曲を作れているということは、このまま(の調子で)今年が終われるんじゃないかなっていうね(笑)。──歌詞のアイデアってどうやって湧いてくるのですか?平井:歌詞もメロディもコード進行もそうですけど、やっぱり日常の風景ですよね。愛するパートナーとか愛犬とか。今年は世の中がすごく変化した1年だったと思うんだけど、そういうなかでも“幸せ”ってどんな状況でも、“愛”があればいつでも自分の心にキープできるんだなって。そういう日頃から思うことだったり、日常生活の風景からインスパイアを受けることが多いかなと思いますね。──こういう状況があったからそれに気づけて、あらためてその部分にスポットを当てるようになったのでしょうか?平井:もともと僕の音楽というのは“生活に寄り添う“というか。初めは自分のライフスタイルから発信していって、そして聴いてくださるみなさまの生活にフィットしていく。そういう形の音楽が多いと思うんだけど、今年思ったのは、いままで当たり前だと思っていたことは全然当たり前じゃなくて、(たとえば)散歩しているときにまわりを見渡してみると、平日のありえない時間にお父さんが子どもを連れて遊んでいたりするし。そういう、人間が根本に持っている“幸せ”みたいなものに、すごく自分の心をフォーカスすることができたから、それは今年1年を振り返るとよかったポイントになっているんじゃないかなって思うよね。そういう刺激があったからこそ、出てきた曲たちもすごく多いと思います。──新曲「ここにあるもの」が、11月4日(水)に配信リリースされましたけど、これはどんな曲になりましたか?平井:この曲は、2020年という激動の時代と自分がちゃんと向き合ってみて、なにが変わっていって、なにが自分のなかで変わらずに残っていて、温もりとしてここにあるのかと。──ピアノとストリングスも素敵ですけど、どうやってここにたどり着いたのでしょうか?平井:自分の声だけで伝えられるメッセージがあるかなと思って。この曲は、そのとき歌ったままの声と感情を作品に落とし込みたかったから、ほとんど(編集せず)録ったままの自分の声とピアノの音という感じの作品になっていて。逆にすごく心に響くんじゃないかなと思いますね。──11月14日(土)には、配信ライブ「HIRAIDAI presents The Stay Groovy Show supported by Corona Extra」がありますね(配信期間:11月14日(土)15:00~11月16日(月)15:00まで)。平井:そうなんです。今年はバンドメンバーとセッションする機会がすごく少なかったので、海のそばで、バンドメンバーと一緒に音楽をやっている姿をみなさまに観ていただきたいなと思って。収録はもうしてきたんですけど、素晴らしいロケーションで。海をバックに、みなさまに心地いい時間を過ごしていただきたいという気持ちでお届けしようかなと思っています。──バンドメンバーとの演奏はいかがでした?平井:やっぱり楽しいですよね。今年のライブは、配信や自分の弾き語りが多かったから。それはそれで楽しいんですけど、大人数で音を出して、そこで生まれるグルーヴと波の音……“やっぱりこれが、僕だな!”っていうね(笑)。──今年もあと2ヵ月を切りましたけど、やりたいことはありますか?平井:“冬の曲”を集中して作りたいなと思っていて。クリスマス・ソングも作りたいし、冬のドライブも気持ちいいので、そんなシチュエーションに合うような曲も作ってみたいです。──なんとなく曲のアイデアはあるのですか?平井:ありますね。だから今年はちょっと様子がおかしいよね、どんどんアイデアが出てくる(笑)。──平井さんが書くクリスマス・ソング、聴いてみたいです!平井:楽しみにしていてください!<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00~13:55パーソナリティ:ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/cdj/