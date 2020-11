BASE、フルリモートでモデル撮影できる「リモフォト」とサービス連携 モデルが着用した商品画像をオンラインで納品

BASEは11月12日、ネットショップ作成サービス「BASE(ベイス)」において、モノクロムが提供するフルリモートでモデル撮影ができる「リモフォト」とサービス連携し、拡張機能「リモフォト by 週末モデル」の提供を開始した。これにより「BASE」加盟店は、簡単な手続きで「リモフォト by 週末モデル」を利用でき、モデルを必要とする商品画像の手配に活用できる。



モノクロムが提供する「リモフォト」は、「週末モデル」に登録されているモデルが着用した商品画像をオンラインでショップオーナーに納品するサービス。撮影スタジオやスタッフは不要で、低コストかつ商品到着後3日程度のスピード納品も可能。撮影から納品まで全てがフルリモートで行われるので、非対面で利用することができる。



今回の連携により提供を開始した「リモフォト by 週末モデル」は、ネットショップ作成サービス「BASE(ベイス)」の加盟店に向けた拡張機能。拡張機能を配布する「BASE Apps」から「リモフォト by 週末モデル」をインストールし、「週末モデル」のアカウントに登録することで利用できる。



ショップオーナーは、依頼に対してマッチングしたモデル宛に商品を送付。するとモデルが着用した画像が後日オンラインで送られてくる仕組みだ。商品の着用イメージや用途をより視覚的にわかりやすく伝える画像を依頼できるため、アパレル商材などモデルを必要とする商品画像の手配に適している。ショップオーナー自身でモデル探しや機材の用意をする必要が無いため、同機能を利用することで、これまで商品撮影や準備等に使われていた時間を商品制作や販売促進にあてることができるとしている。



今回の「リモフォト by 週末モデル」提供開始にともない「リモフォト」では、「BASE」を利用するショップオーナーに2つの特典を提供。1つ目の特典は、「リモフォト」が提供する2つのプランの「BASE」加盟店に対する割引提供。納品データ数9カットまでの「ライトプラン」は、通常価格3万円が「BASE」加盟店限定価格2万6000円(税別)に。納品データ数30カットまでの「スタンダードプラン」は、通常価格9万円が「BASE」加盟店限定価格7万8000円(税別)になる。



特典の2つ目は、「BASE」加盟店への期間限定のお試しプランの提供。「BASE」の加盟店は、2021年3月までの期間、納品データ数3カットまで(9000円/税別)のお試しプランを利用できる(期間内は何度も利用可能)。



また「BASE」加盟店の集客や販売促進支援に役立てる情報を掲載する「more BASE(モアベイス)」のサポートサービスでも、「リモフォト by 週末モデル」提供開始に伴い同機能の情報を掲載開始している。「BASE」は今後も、加盟店のネットショップ運営をサポートする機能を強化していく考えを示した。