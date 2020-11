Official髭男dism 10代の“今”と向き合う姿に「美しさを教わった」

Official髭男dismの藤原聡(Vo/Pf)と小笹大輔(Gt)が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。11月8日に開催されたオンラインイベント「超放課後祭 Supported by 放課後『カルピス』」について、視聴したというリスナーの感想を紹介しイベントを振り返りました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ヒゲダンLOCKS!」11月11日(水)放送分)「超放課後祭」は、新型コロナウイルスの影響で大会やコンクールが中止となってしまった10代のために、カルピスウォーターとSCHOOL OF LOCK! がタッグを組んで開催した“もうひとつの文化祭”です。当日は、当番組のパーソナリティであるさかた校長とこもり教頭も登場。YouTube、Twitter、LINEで生配信され、その総視聴者数は約120万人に到達しました。藤原:Official髭男dismが実行委員長をつとめる“もうひとつの文化祭”、「超放課後祭」が、週末の日曜日に開催されました。小笹:楽しかった! 参加してくれた生徒の感想もいっぱい届いてます。――リスナーの感想を紹介『ヒゲダン先生! 「超放課後祭」お疲れ様でした! そして参加した高校生、素敵なパフォーマンスありがとうございました! 私は高校を今年卒業した身ですが、このなんとも言えないワクワク感、余韻から抜け出せず、終わって1日ほど経ってもいまだにホクホクしてます! 大輔先生が言っていたように、“コロナウイルスによる影響が無い世界だったら、パフォーマンスをしてくださった皆さんのことを知ることも見ることもなかったわけだし……”と考えると、負のほうへ行きがちなこんな世の中ですが、悪いことばかりではないのかなぁと思いつつあります。みんなそれぞれいろいろなものを抱えて、それぞれ置かれた状況で頑張っている姿を見て、自分も頑張らねばと元気をもらいました!(19歳女性)』小笹:ということで……ありがとう!藤原:ありがとう! そういうふうに思ってくれてることが、最高に嬉しいことかもしれないね。小笹:全国的に繋がることができたりとか、やっぱ、プラスになる面もあったりして。本当に「超放課後祭」をやって良かったし、作ってくださったスタッフの皆さんも、本当に達成感に包まれております! みんなからいろんなものをもらいました! “まだホクホクしてる”って言ってくれてるけど、すごく分かるわ。藤原:余韻がね! その日、なかなか寝られなかったですもん!小笹:あの日の夜は眠れなかったね。藤原:良いライブ見たあとだね!小笹:完全にそう!藤原:なぜこんなにも素晴らしいライブを見た後のような感覚になったのだろう……? とずっと考えていたんだけど、とにかく“今”をやりきることに、みんな気持ちを持っていったんだろうなっていうのを感じて。「大会がなくなってしまって、これが最後のパフォーマンスだ」っていう子たちもいたし、やっぱそういう、『もうこれが最後だ、思いっきりやろう』っていう、その思いと積み重ねてきた鍛錬の融合だったのかなと思ってて。小笹:うん。藤原:自分たちも、ライブとかのこと思い出したかな……。ツアーとかめっちゃ回ったとしても、1本として同じライブはないしね。誰一人欠けずに同じお客さん、同じスタッフ同じメンバーでやれることなんて、一度もないわけだから。そういう意味では、これから日常が戻ってきたとしても、やっぱり一個一個にかける思いというものは、本当に大切だなと思ったし、そこをルーティン化していくよりも、とにかく“目の前”、“今”と向き合って、そこに出せる限りの力を出し尽くすっていうこと。なんか、“美しさ”を教わったんだなって思ったな。小笹:そうだね。藤原:その美しさが、すごく自分の心を打って余韻を残してくれてるのかなって。小笹:これからの生き方が変わってくるね。“今”に賭けているみんなの姿を見て、本当に僕らも背筋を正される思いというか。これからが変わってくるというか、そんな1日だったね。藤原:うん。『超放課後祭』の見逃し配信は、アサヒ飲料の公式YouTube チャンネルにて11月15日(日)23時59分まで視聴することができます。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/