ドラマ「6 from HiGH&LOW THE WORST」第1話の予告映像が公開に。また映画「HiGH&LOW THE WORST」に引き続き、高城司役の吉野北人(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、ジャム男役の福山康平、芝マン役の龍(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、辻役の鈴木昂秀(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)の出演も決定した。

予告映像は、川村壱馬(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)演じる花岡楓士雄と、吉野演じる司のやり取りからスタート。映画「HiGH&LOW THE WORST」の映像を交え、少し大人びた幼なじみ6人の最新映像がお目見えした。また終盤では、楓士雄がダイナミックに飛び蹴りを繰り出すアクションシーンも楽しめる。併せて、楓士雄・司・ジャム男の場面写真も初解禁された。

11月19日より日本テレビ系列にて放送される「6 from HiGH&LOW THE WORST」は、高橋ヒロシ「クローズ」「WORST」と、メディアミックスプロジェクト「HiGH&LOW」シリーズの世界観をクロスオーバーさせた映画「HiGH&LOW THE WORST」のその後を描くスピンオフドラマ。映画に登場した希望ヶ丘団地の幼なじみ6人がタイムカプセルを開けるため、団地近くの公園に集まったことから、物語が展開される。

ドラマ「6 from HiGH&LOW THE WORST」

開始日時:2020年11月19日(木)24:59~25:29

放送局:日本テレビおよび系列局

企画プロデュース:EXILE HIRO

監督:久保茂昭、平沼紀久、上條大輔

アクション監督:大内貴仁

出演:川村壱馬、白洲迅、中務裕太、小森隼、富田望生、矢野聖人 吉野北人、福山康平、龍、鈴木昂秀 見上愛、森崎ウィン、藤田朋子、美保純

プロデューサー:植野浩之

脚本:高橋ヒロシ、平沼紀久、増本庄一郎、渡辺啓、上條大輔

企画制作:HI-AX

制作プロダクション:サルベージ

※高橋ヒロシの高は、はしごだかが正式表記。

(c)HI-AX (c)高橋ヒロシ(秋田書店)