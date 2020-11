フジテレビ系の大型音楽番組「2020FNS歌謡祭」が12月2日(水)と9日(水)の2週連続で放送される。

番組の司会を務めるのは相葉雅紀(嵐)とフジテレビの永島優美アナウンサー。あわせて43組の出演アーティスト第1弾も発表された。第1夜ではKing Gnu、JO1、DISH//が、第2夜では櫻坂46、Snow Man、Novelbrightが「FNS歌謡祭」初出演を果たす。

今年で22回連続出演となる嵐は今回初めて、第1夜と第2夜の2週とも出演。このほか20年ぶり出演の松田聖子、6年ぶり出演のMr.Childrenをはじめ、豪華アーティストが多数出演する。

フジテレビ系「2020FNS歌謡祭」

第1夜

2020年12月2日(水)18:30~23:28

<出演者>

絢香 / 嵐 / [Alexandros] / 鬼束ちひろ / KAT-TUN / KinKi Kids / King & Prince / King Gnu / 工藤静香 / 倖田來未 / 郷ひろみ / 近藤真彦 / JO1 / 柴咲コウ / SixTONES / DA PUMP / DISH// / 徳永英明 / NEWS / 乃木坂46 / 松田聖子 / 水樹奈々 / Mr.Children / 宮野真守 / 森高千里 / 山崎育三郎 / LA DIVA(森山良子 / 平原綾香 / 新妻聖子 / サラ・オレイン) / LiSA / Little Glee Monster / and more

司会:相葉雅紀(嵐) / 永島優美(フジテレビアナウンサー)

第2夜

2020年12月9日(水)18:30~23:28

<出演者>

嵐 / A.B.C-Z / GACKT / 関ジャニ∞ / Kis-My-Ft2 / 櫻坂46 / 城田優 / Snow Man / Sexy Zone / 谷村新司 / Novelbright / 秦基博 / 日向坂46 / 福山雅治 / 三浦大知 / Little Glee Monster / and more

司会:相葉雅紀(嵐) / 永島優美(フジテレビアナウンサー)