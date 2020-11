「寒くて早起きができない」13歳男子のお悩みにドミコがアドバイス

ドミコのさかしたひかるさん(Vo/Gt)が、11月11日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。リスナーから届いたお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを贈りました。――リスナー(13歳・男性)のお悩み最近どんどん寒くなってきて、いままで普通にできていた早起きができなくなりました。自分にとっては重大な悩みです。よければ良い対処法を教えてください!――このリスナーのために選んだ楽曲は、「ペーパーロールスター」です。曲自体も元気になりそうだと思うんですけど、頭の歌詞で『good morning!』と言っているので、朝っぽくて良いのかなと選曲しました。最近どんどん寒くなってきて早起きがつらいということですけど、アドバイスできることと言えば……早起きぐらいできなかったら、これから何やってもできないと思います。まず、そこから鍛えていきましょう!【ドミコ(domico) / ペーパーロールスター (PAPER ROLL STAR) (Official Video)】今回、リスナーに贈った楽曲「ペーパーロールスター」は、2019年にリリースされたアルバム『Nice Body?』に収録されています。ドミコは11月14日(土)に、東京・TSUTAYA O-EASTで「VOO DOO TOUR?」の振り替え公演を開催。詳細はオフィシャルサイト(https://www.domico-music.com/music/)まで。番組では当コーナーを担当する松田部長と週替わりで登場するアーティストの皆さんが、リスナーのお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイト(https://www.tfm.co.jp/lock/matsuda11/)でご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/