11月26日(木)20:00から開催されるオンラインイベント「Spotify presents TOKYO SUPER HITS LIVE 2020」に嵐、Perfume、End of the World(SEKAI NO OWARI)、[Alexandros]、ビッケブランカ、Vaundy、マカロニえんぴつが出演する。

国内外から人気を集めるSpotifyのプレイリスト「Tokyo Super Hits」を冠した「TOKYO SUPER HITS LIVE 2020」はSpotifyにとって初のオンラインライブイベント。出演者には次世代アーティストをピックアップする「Early Noise」をきっかけに躍進を遂げた今勢いに乗るアーティストや、「Tokyo Super Hits」から海外へ活動の幅を広げるアーティストなどがラインナップされた。司会はハリー杉山と三原勇希が担当。各アーティストは約15分のパフォーマンスを披露する予定となっている。

配信プラットフォームはStreaming+で、見逃し配信は11月26日(木)24:00~27日(金)23:59まで。視聴チケットは本日11月12日(木)から11月27日(金)21:00まで3500円で販売される。なお11月24日(火)0:00以降のチケット代の支払いはクレジットカード決済限定となり、配信開始直前の26日(木)19:00~20:00はチケットの購入ができないのでご注意を。

Spotify presents TOKYO SUPER HITS LIVE 2020

2020年11月26日(木)20:00~22:30(終了予定)

<出演者>

嵐 / Perfume / End of the World / [Alexandros] / ビッケブランカ / Vaundy / マカロニえんぴつ

司会:ハリー杉山 / 三原勇希