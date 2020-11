三浦大知のライブDVD / Blu-ray「DAICHI MIURA LIVE COLORLESS / The Choice is _____」が、12月23日にリリースされる。

この作品には昨年11月に東京・国立代々木競技場第一体育館で行われた、全国ツアー「DAICHI MIURA LIVE TOUR 2019-2020 COLORLESS」ファイナル公演の模様と、今年10月に行われた初の配信ワンマンライブ「DAICHI MIURA ONLINE LIVE The Choice is _____」の模様を完全収録。各公演の音源を収録したライブCD付き仕様も発売される。

三浦大知「DAICHI MIURA LIVE COLORLESS / The Choice is _____」収録内容

DVD / Blu-ray

DISC1 DAICHI MIURA LIVE TOUR 2019-2020 COLORLESS at 国立代々木競技場第一体育館(2019.11.5)

01. COLORLESS

02. Blizzard

03. (RE)PLAY

04. I’m On Fire

05. Who's The Man

06. 誘蛾灯

07. Blow You Away!

08. Complex

09. MAKE US DO

10. Forever & Always

11. Lullaby

12. 別れのベル

13. 片隅

14. 飛行船

15. Corner

16. Right Now(Remix)

17. EXCITE

18. Cry & Fight

19. Be Myself

20. EN1. all converge on "the one"

21. EN2. Darkest Before Dawn

DISC 2 DAICHI MIURA ONLINE LIVE The Choice is _____(2020.10.10)

01. Yours

02. Cry & Fight

03. Blizzard

04. 硝子壜

05. FEVER

06. Nothing is All

07. 淡水魚

08. クレーター

09. ねがいぼし

10. Lullaby

11. Darkest Before Dawn

12. Be Myself

13. EXCITE

14. I'm Here

15. Antelope

CD

DISC 1 DAICHI MIURA LIVE TOUR 2019-2020 COLORLESS at 国立代々木競技場第一体育館(2019.11.5)

01. COLORLESS

02. Blizzard

03. (RE)PLAY

04. I’m On Fire

05. Who's The Man

06. 誘蛾灯

07. Blow You Away!

08. Complex

09. MAKE US DO

10. Forever & Always

DISC 2 DAICHI MIURA LIVE TOUR 2019-2020 COLORLESS at 国立代々木競技場第一体育館(2019.11.5)

01. Lullaby

02. 別れのベル

03. 片隅

04. 飛行船

05. Corner

06. Right Now (Remix)

07. EXCITE

08. Cry & Fight

09. Be Myself

10 all converge on "the one"

11 Darkest Before Dawn

DISC 3 DAICHI MIURA ONLINE LIVE The Choice is _____(2020.10.10)

01. Yours

02. Cry & Fight

03. Blizzard

04. 硝子壜

05. FEVER

06. Nothing is All

07. 淡水魚

DISC 4 DAICHI MIURA ONLINE LIVE The Choice is _____(2020.10.10)

01. クレーター

02. ねがいぼし

03. Lullaby

04. Darkest Before Dawn

05. Be Myself

06. EXCITE

07. I'm Here

08. Antelope