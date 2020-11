SHOWROOMのバーティカルシアターアプリ「smash.」にて、HYDEのオリジナル縦型映像コンテンツの配信がスタートした。

このコンテンツでは今年9月に行われたHYDEの有観客ライブ「HYDE LIVE 2020 Jekyll & Hyde」から5曲の映像を公開。縦型に再編集された映像を通じ、HYDEが目の前に迫るような臨場感を味わうことができる。好きな部分を最大15秒まで切り取れるsmash.の機能「PICK機能」にも対応しており、お気に入りの瞬間のマイページへの保存、SNSへの投稿なども可能となっている。

HYDE「smash.」オリジナル縦型コンテンツ一覧

01. UNDERWORLD(Acoustic Day)

02. ANOTHER MOMENT(Acoustic Day)

03. SET IN STONE(Rock Day)

04. ORDINARY WORLD(Rock Day)

05. BELIEVING IN MYSELF(Rock Day)