ポケモンリサイクルキーホルダー『POKÉMON SHIRTS FABRIC SCRAPS』第2弾

ポケモンシャツの生地の端切れを再利用した ”ポケモン型アクリルキーホルダー” 第2弾31種が、11月13日(金)から販売開始される。



ポケモンシャツを生産する際に発生する生地の端切れを、アクリルキーホルダーという形で新たに生まれ変わらせた「POKÉMON SHIRTS FABRIC SCRAPS KEYHOLDER」の第2弾31種が発売される。



今回のラインナップはポケモン図鑑の「No.029 ニドラン♀」〜「No.059 ウインディ」とモンスターボールの合計31種。

また、同日正午よりオンラインショップ「UP CYCLE STORE」にて、「POKÉMON SHIRTS FABRIC SCRAPS KEYHOLDER」第1弾・第2弾の通販もスタートする。



本商品は、アップサイクルブランド「NEWSED(ニューズド)」による、好きなポケモンの柄を組み合わせて自分だけのシャツを注文できるサービス「ポケモンシャツ」と提携した、シャツを仕立てる際に生じた生地の端切れを再利用したアクリルキーホルダー。

2020年10月から5カ月にわたって連続リリースを展開している。



端切れを利用したアイテムなので、取り位置によって柄が異なってくる。そのため、同じものがふたつとないのが特徴だ。



販売価格は1500円+税、サイズはキャラクターによって異なってくるが、(幅)約25〜84mm×(高さ)約29ミリ〜71mm。

お取り扱い店舗はVINYL、Meets by NADiff、hanahaco、オンラインショップ・UP CYCLE STOREとなっている。



(C)2020 Pokémon. (C)1995-2020 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.



ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。